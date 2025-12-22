Королевский «Пингвин»

Главный конкурент Александра Овечкина в борьбе за статус лучшего хоккеиста нынешнего века канадец Сидни Кросби свой рекорд — может и не такой заметный, как снайперский российского хоккеиста, но все равно получившийся довольно громким,— установил под занавес года. Кросби стал главным бомбардиром в истории «Питсбург Пингвинс», обойдя великого Марио Лемье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сидни Кросби

Фото: Charles LeClaire / Imagn Images / Reuters Сидни Кросби

Фото: Charles LeClaire / Imagn Images / Reuters

Матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питсбург» на своем стадионе одолел в серии буллитов — 4:3 — «Монреаль», был очень напряженным, и всякого интересного в нем хватало. Но для всех североамериканских медиаресурсов он, конечно, свелся к эпизоду из середины стартового периода. «Питсбург» в большинстве, Сидни Кросби, у которого уже есть гол, бросает по воротам и попадает в партнера Брайана Раста. Шайба отскакивает к Рикарду Ракеллю, а тот уже отправляет ее в сетку, заодно добывая для Кросби очко за результативную передачу. А оно 1724-е для него в регулярных чемпионатах НХЛ. То есть теперь Сидни Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питсбурга».

Вроде бы не ахти какой рекорд по меркам игрока, много лет являющегося канадским хоккейным фронтменом. Уж точно и рядом не стоит с тем, который установил, по сути, его единственный конкурент в споре за звание главного хоккеиста текущего века Александр Овечкин, когда в апреле превзошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах. Но тут имело огромное значение имя прежнего питсбургского рекордсмена, одним из первых записавшего видеопоздравление для Кросби. А был им человек, которого хоккейная аудитория в Канаде и США обожала ничуть не меньше, чем Гретцки.

Может быть, даже больше, потому что Марио Лемье был каким-то совершенно особенным — не с кем и сравнить — явлением в игре. Огромный, но с легким, как у фигуриста, катанием и мягкими, как у баскетболиста, руками. Игрок с антропометрией, настаивавшей на силовой манере, но берущий тонкостью, интуицией и техникой. Гигант, оказавшийся слишком хрупким, мучавшийся с больной спиной, лечивший лимфому Ходжкина, пропускавший громадные куски сезона и уходивший вообще на несколько сезонов, но все равно возвращавшийся на лед, чтобы показать, что уникальный дар из-за всех этих бед никуда не делся.

В НХЛ Марио Лемье появился в 1984 году, а достижение Сидни Кросби было хорошим поводом вспомнить, что и со своим преемником он успел поиграть, в том числе в одной тройке нападения. «Питсбург» выбрал Кросби под первым номером на драфте 20-летней давности, а Лемье тогда еще был в строю.

Об окончании карьеры он объявил в январе 2006 года. И уже тогда не сомневался, что у не похожего на него — невысокого, но крепко сбитого, сверкающего не столько тонкостью, сколько умением поспевать всюду, где происходит что-то важное, и моментально разбираться с проблемой,— парня тоже выдающееся будущее.

Сидни Кросби не подвел и до сих пор, в 38, отпахав в НХЛ два десятилетия, выиграв с «Питсбургом» три Кубка Стэнли, а с канадской сборной — в роли ее лидера — две Олимпиады, поражает совсем не ветеранскими эффективностью и работоспособностью, в этом смысле не уступая Овечкину. NHL Edge, система, которая фиксирует сложные статистические и функциональные показатели, например, отметила рекорд Кросби указанием на то, что в этом сезоне по количеству скоростных рывков он в авангарде лиги. Так что ничего странного в том, что держится в топ-30 бомбардирской гонки регулярного первенства.

Хотя в случае с Сидни Кросби актуальнее, видимо, бомбардирская гонка историческая. Оттеснив Марио Лемье, он, уже с отрывом первый среди действующих хоккеистов, выбрался в ней на восьмую позицию. Но это далеко не предел. Вне досягаемости с 2857 очками — лишь Уэйн Гретцки. А вот у расположившегося следом за ним Яромира Ягра 1921 балл. Если Кросби захочет остаться в НХЛ еще на пару сезонов, вполне может на его планку замахнуться. Хотя в тот день, когда обскакал великого питсбургского предшественника, некуда было деться от самого простого сопоставления. Сидни Кросби свои 1724 очка набрал в 1387 матчах, Марио Лемье свои 1723 — в 915. Если бы не травмы и болезни, был бы рекордсменом вечным.

Алексей Доспехов