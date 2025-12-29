Бессвязный сценарий

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

2025 год прошел под знаком регулирования рынка сим-карт. Власти ограничили количество сим-карт, которые могут оформлять на себя иностранцы (не более 10) и россияне (не более 20). Чтобы оформить сим-карту, иностранцам необходимо сдать биометрию, получить СНИЛС, подтвердить свою учетную запись на «Госуслугах» и сообщить IMEI своего телефона.

Операторы связи проводили проверки, сколько номеров зарегистрировано на одного абонента, и отключали тех, кто не соответствует новым требованиям. Из-за этого за год было заблокировано 14 млн телефонных номеров в рамках мониторинга использования сим-карт.

460,1 тысячи мошеннических операций было совершено в третьем квартале 2025 года, на 51% больше по сравнению со средним значением за последние четыре квартала, по данным ЦБ РФ

Другой мерой стало введение периода охлаждения для сим-карт, в течение которого не работают связь и мобильный интернет после возвращения на территорию РФ или если они не были активны более 72 часов. В Минцифры заявляли, что мера необходима для снижения угроз атак БПЛА. Сначала охлаждение распространялось только на иностранные сим-карты, но в ноябре “Ъ” узнал, что его распространят и на российских абонентов. Доступ к полноценным услугам связи гражданам стали возвращать после прохождения капчи — которая позволяет определить, что действия совершает человек.

Кроме того, в Минцифры подготовили новые требования, согласно которым операторы связи должны будут постепенно перейти на отечественные сим-карты (USIM) — произведенные в РФ и использующие российское ПО и криптографию. В основном производители сейчас используют зарубежные чипы для сим-карт, которые оказываются дешевле российских аналогов. При этом критерии, по которым сим-карты могут быть признаны отечественными, на конец года еще не были определены.