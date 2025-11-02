Сим-карты рассчитались на одного

Россиянам оставили по 20 сим-карт на человека. При превышении лимита операторы должны будут блокировать номера. Количество оформленных карт можно проверить в личном кабинете на портале «Госуслуги». Там же можно подать заявление на расторжение неактуальных договоров. Разблокировать сим-карту можно будет только лично в офисах оператора, рассказали “Ъ FM” в компании «Мегафон». Обслуживание могут прекратить как по личным, так и по корпоративным номерам.

Больше всего неудобств ограничения принесут предпринимателям, которые занимаются вендинговым бизнесом. Собственники шести таких аппаратов уже рискуют выйти за рамки установленного лимита, рассказал индивидуальный предприниматель Кирилл, который владеет сетью кофеен самообслуживания: «В наше время, когда большинство мобильных операторов порой глушат связь, предпринимателю нужно как минимум на одну точку иметь по две сим-карты. В одной части города один мобильный оператор может ограничивать связь, а в другой части — она будет работать. Если на локации нет хорошего интернета, то приходится покупать симку и для камер видеонаблюдения. Так что приходится выходить из ситуации, отправлять родственников за сим-картой, чтобы они передавали ее для твоей дальнейшей работы. Но это очень неудобно. Не стоит забывать, что мы живем в социуме, у каждого из нас есть семьи, мы пользуемся технологиями. У каждого ребенка уже есть телефон, ему нужна симка, плюс карты для родных и близких, и вот на тебя уже может быть оформлено их по пять-шесть, не считая вендинги».

Целью ограничения числа сим-карт в Минцифры называли противодействие телефонному мошенничеству. Однако реально подсчитать количество договоров на человека пока можно только в рамках одного оператора, заметил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский: «Задумка была примерно следующая: операторы сотовой связи периодически передают информацию на "Госуслуги", где в личном кабинете отображается, какие номера зарегистрированы на пользователя. Соответственно, там же проверяется допустимое количество, и, если оно превышено, идет уведомление сначала Роскомнадзору, потом служба уведомляет операторов сотовой связи. На данный момент, к сожалению, не все операторы предоставляют данные на портал из-за технологических сложностей. Требуется же подключение к единой системе, что связано с определенными технологическими моментами, включая обеспечение информационной безопасности.

Блокировки, по крайней мере, для отдельных операторов есть, когда внутри одной компании на человека зарегистрировано 20 сим-карт. Причем это может носить прям парадоксальный характер. Вот у человека заблокировали сим-карту, он звонит в техподдержку, где ему отвечают, что нарушен лимит. Гражданин просит назвать номера, так как они ему неизвестны, и слышит, что это конфиденциальная информация, ее нужно смотреть на "Госуслугах". Но он в портал не может зайти, так как ему SMS не приходит с кодом доступа, номер же заблокирован. Вот и получается такой замкнутый круг».

С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с кем-то, кроме близких родственников. Штрафы за нарушение составляют до 50 тыс. руб. для физических и до 200 тыс. руб. для юридических лиц.

Юлия Савина