Звонить по-русски

С сентября 2026 года операторы связи не смогут закупать иностранные сим-карты. Минцифры разработало проект приказа, по которому компании должно будут использовать только карты, произведенные в РФ, использующие российское ПО и криптографию. При этом до сих пор не определены критерии, по которым сим-карты могут быть признаны отечественными. В основном производители сейчас используют зарубежные чипы для сим-карт, которые оказываются дешевле российских аналогов.

Операторы связи должны будут постепенно переходить на отечественные сим-карты (USIM), рассказали “Ъ” в Минцифры. Для этого министерство разработало проект приказа, который устанавливает технические требования к сим-картам, в том числе по применению российских криптографических протоколов, используемых при аутентификации абонентов в мобильной сети связи, говорят в пресс-службе министерства. «Принятие приказа обеспечит производителям условия для разработки и производства отечественных идентификационных модулей»,— уверены в Минцифры.

Согласно проекту приказа, опубликованному на портале regulation.gov, новые требования могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

По ним, USIM-карты должны иметь заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ (ПП РФ 719);

операционная система должна быть отечественной (внесенной в реестр ПО Минцифры);

криптографические ключи, хранящиеся в карте, должны быть изготовлены на территории РФ;

карты должны соответствовать требованиям ПП РФ 1387 (обязательное подтверждение соответствия средств связи).

В Минцифры заверяют, что «использование закупленных до вступления приказа в силу операторами связи USIM никто не ограничивает вплоть до полного окончания складских запасов операторов». При этом исключение составляют сети 5G, так как по требованию ФСБ аутентификация в сети 5G должна проводиться с помощью российской криптографии, и ключи должны генерироваться российской организацией, сертифицированной ФСБ, добавляют в министерстве. «Соответственно, производитель USIM также должен быть отечественным. Иностранный производитель не может быть сертифицирован ФСБ»,— объясняют в Минцифры.

В реестре российского программного обеспечения “Ъ” насчитал как минимум три операционные системы для SIM/USIM-карт, в реестре отечественной радиоэлектронной продукции “Ъ” обнаружил только сим-карты компаний Eastcompeace и ГЛОНАСС.

Кроме того, требования по признанию смарт-карт российскими до сих пор не включены в ПП РФ 719. Этот проект постановления несколько раз выкладывался для общественного обсуждения, однако так и не был принят. Минпромторг, а также разработчики ОС для сим-карт Rusim, «Элвис-Плюс», «Технологии передовых решений» не ответили “Ъ”.

«В целом считаем, что данный приказ позитивно отразится на отрасли, в том числе на безопасности, защите сетей, а также будет способствовать применению отечественной криптографии и в целом должен благоприятно отразиться на достижении технологического суверенитета в телеком-отрасли»,— считают в производителе сим-карт «Новакард». Кроме того, уверены в компании, приказ также будет стимулировать производителей использовать российские компоненты. «Однако полагаем, что принятие данного приказа должно быть синхронизировано с принятием ПП 719 в части сим-карт. На текущий момент данный документ обсуждается Минпромторгом вместе с отраслью»,— добавляют в «Новакард».

Все сим-карты в России сейчас не соответствуют предполагаемым требованиям, говорит заместитель генерального директора по технической части производителя сим-карт «Альтаир-2000» Василий Долгов. Он объясняет, что технически часть продукции компании соответствует, однако сейчас в проекте приказа «четко не прописаны критерии самого чипа и системы генерации, загрузки, контроля криптоключей». «Если не будет проблем с поставками “одобренных“ чипов и с учетом и контролем криптографических ключей — наша производительность в целом не изменится»,— говорит он, добавляя, что производственные мощности компании позволяют выпускать 50 млн сим-карт в год. «На сегодняшний день вопрос соответствия довольно расплывчатый, так как нет финальной версии приказа Минцифры»,— добавили в Eastcompeace. По заверению компании, они могут производить 90 млн сим-карт, которые соответствуют названным требованиям.

«Компании на рынке в основном используют иностранные чипы для сим-карт. Из-за массовости производства азиатских чипов продукция с ними пока оказывается значительно дешевле, чем с использованием российских»,— объясняет источник “Ъ” на рынке электроники. На операторах разница в цене не сильно сказывается, так как доля закупок сим-карт в их затратах небольшая, говорит он. «При этом реализация приказа может снизить зависимость от импорта и повысить технологический суверенитет»,— соглашается собеседник “Ъ”.

«Видим стабильный интерес к чипу, выпускаемому на “Микроне” для сим-карты, сейчас изделие активно тестируется у потенциальных потребителей»,— говорят в пресс-службе ГК «Элемент», добавляя, что оператор связи Т2 уже завершил тестирование сим-карт с их чипами, а другие операторы пока тестируют продукцию. Собеседник “Ъ” на рынке объясняет, что серийно сейчас чипы для сим-карт «Элемент» не производит из-за отсутствия стабильного спроса. Ранее “Ъ” сообщал, что зеленоградский «НМ-Тех» планировал с 2025 года начать производство чипов для сим-карт (см. “Ъ” от 22 ноября 2024 года).

«Сейчас на долю российской продукции приходится более половины всего приобретаемого в интересах наших клиентов объема, и этот показатель будет расти»,— говорят в «МегаФоне». В МТС «значительную часть USIM-карт» закупают у российских производителей, остальную — в КНР, говорят в операторе. «Текущие прототипы отечественных USIM-карт полностью соответствуют требованиям по качеству и функционалу»,— уверяют в компании.

Тем не менее источник “Ъ” на телеком-рынке сомневается, что к 1 сентября 2026 года операторы смогут полностью перейти к закупкам только российских сим-карт: «На сегодня нет готового серийного отечественного чипа для использования в производстве сим-карт массового сегмента».

В «Вымпелкоме» и Т2 отказались от комментариев.

«К 2026 году мы, скорее всего, сможем увидеть гибридный вариант USIM-карты. Технически ее можно сейчас собрать из импортных комплектующих (чипы, базовая ОС), “докрутить” российской криптографией»,— говорит основатель проекта для eSIM Unisimka Анна Кашницка. При этом создание полностью российской карты — гораздо более далекая перспектива, так как производство собственных чипов пока не налажено, напоминает она.

Алексей Жабин