Минцифры: в 2025 году операторы заблокировали 14 млн сим-карт

Российские операторы связи в 2025 году заблокировали 14 млн телефонных номеров в рамках мониторинга использования сим-карт. Об этом рассказал заместитель главы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко, передает «РИА Новости».

С 1 ноября операторы обязаны блокировать сим-карты, если на одного человека оформлено более 20 номеров.

Кроме того, в 2024 году после теракта в «Крокус Сити Холле» были ужесточены правила продажи сим-карт иностранным гражданам. Им разрешено оформлять не более десяти номеров, а для получения сим-карты требуется сдача биометрии, оформление СНИЛС и регистрация на портале «Госуслуги».