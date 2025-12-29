Осторожно, сайты отключаются

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С начала года в приграничных регионах РФ наблюдались проблемы с мобильным интернетом: местные власти принимали решения об ограничении скорости из-за угроз атак БПЛА. Однако летом после одновременных атак на военные аэродромы в разных частях России замедление и отключение мобильного интернета распространились уже на десятки регионов. В некоторых из них были доступны только голосовые вызовы и СМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Для доступа к ресурсам в условиях отключений в сентябре был создан «белый список» сайтов. Система позволяет ограничивать доступ к сети, тогда как согласованные с властями сайты и сервисы продолжают работать. Сначала в «белый список» вошли сервисы компаний VK, «Яндекс», крупнейшие маркетплейсы и сайты операторов связи, федеральных органов власти. Затем в него включили некоторые СМИ, банки, онлайн-кинотеатры и др.

В начале августа россияне заметили, что вызовы в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) работают с перебоями. Источники “Ъ” тогда рассказывали, что проблемы с вызовами в мессенджерах могут быть связаны с блокировками звонков в Telegram и WhatsApp. Вскоре Роскомнадзор подтвердил это. «По данным правоохранительных органов, именно эти мессенджеры в основном используют для обмана и вымогательства денег»,— заявили в службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Эти события закономерно привели к росту голосового трафика мобильных операторов: в среднем по России он вырос на 9–12%, а рост трафика мобильного интернета сократился до 0,8% за год, хотя ранее он рос в среднем на 15% в год.