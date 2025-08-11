Вызов не принят

Как стало известно “Ъ”, проблемы с голосовыми звонками в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), начавшиеся 11 августа, могут быть связаны с выборочными тестовыми блокировками самих платформ. Операторы связи настаивают, что их сети работают штатно, и допускают, что проблемы могли возникнуть по внешним причинам. За последний год произошел резкий рост мошенничества в мессенджерах, констатируют эксперты: до 40% всех звонков в них — это вызовы от мошенников.

Пользователи в России 11 августа массово жаловались на проблемы с голосовыми вызовами и видеозвонками в Telegram и WhatsApp, следует из данных сервисов мониторинга сбоев. На Downdetector на работу Telegram за сутки пожаловались более 8 тыс. раз, на работу WhatsApp — более 5 тыс. Корреспонденты “Ъ” убедились, что звонки и видеозвонки в мессенджерах работают с перебоями на сетях всех операторов связи.

Источник “Ъ” на телеком-рынке говорит, что проблемы с вызовами в мессенджерах могут быть связаны с выборочными блокировками звонков в Telegram и WhatsApp, тестирования которых начались еще 1 августа.

Forbes со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил 11 августа, что операторы связи якобы попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Собеседник “Ъ” подтверждает, что в конце прошлой недели Минцифры собирало позиции операторов связи об ограничении звонков в мессенджерах, однако, настаивает он, «единогласия среди них не было». Еще три источника “Ъ” на телеком-рынке подтверждают, что вопрос ограничения звонков в мессенджерах обсуждался, но не в контексте руководства к действию. «Мало кто в последние дни говорит о росте фрода именно в голосовых каналах мессенджеров, и все списывается исключительно на желание операторов нарастить выручку, вернув голосовой трафик, что не соответствует действительности»,— отмечает источник “Ъ” на рынке.

По данным компании «Информзащита», предоставленным “Ъ”, за последний год произошел резкий рост мошенничества в мессенджерах. Сейчас до 40% всех звонков в них — это звонки от мошенников, и около 70% таких вызовов идут из-за рубежа. Еще три года назад таких звонков почти не было. О том, что власти обсуждают блокировку голосовых вызовов в мессенджерах из-за перетока мошеннического трафика в них, “Ъ” писал еще в декабре. Рассматривалось два сценария: блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах. В конце прошлого года Роскомнадзор уже вынес решение о блокировке в России мессенджера Viber.

В «МегаФоне» сказали “Ъ”, что сеть оператора «работает стабильно, ограничений со стороны "МегаФона" нет». «Возможно, проблемы возникли по внешним причинам»,— добавили в компании. В «Вымпелкоме» говорят, что сеть работает в штатном режиме и что с их стороны «ограничений нет». Возможные трудности при звонках через иностранные мессенджеры могут быть связаны с внешними причинами. В МТС, Т2 отказались от комментариев. В Роскомнадзоре не ответили “Ъ”, в Минцифры отказались от комментариев, в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко не ответили на запрос.

Сергей Боярский, глава IT-комитета Госдумы, о возможной блокировке WhatsApp. «Есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований нашего законодательства».

У мошенников остался практически единственный способ сделать голосовой вызов жертве — через мессенджеры, констатирует директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. В WhatsApp, например, возможна подмена номера, то есть звонок может поступить как с номера 900, якобы от Сбербанка, так и от «экстренных служб» — с 112. Но блокировать только VoIP (Voice over Internet Protocol, передача голоса через интернет) технически сложнее, чем весь сервис, напоминает Игорь Бедеров.

Проблемы у иностранных сервисов объективно подталкивают пользователей к использованию отечественных аналогов, продолжает эксперт. Сейчас в России развивается национальный мессенджер Max от компании VK. В бета-версии его запустили в конце марта, с 1 сентября он должен начать полноценную работу. К концу июня в мессенджере был зарегистрирован первый миллион пользователей, сообщала компания. Сейчас, только по данным Google Play, в сторе приложение скачали более 1 млн раз, в RuStore скачиваний более 2 млн, в AppStore данные не приводятся.

