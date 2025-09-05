В России сформировали список доступных при отключении интернета сайтов

В Минцифры раскрыли список интернет-сервисов, к которым у россиян будет доступ при ограничении интернета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Среди цифровых платформ, которые будут доступны при отключениях интернета в целях безопасности — «Госуслуги», соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты и личные кабинеты операторов связи.

В Минцифры отметили, что список, составленный на основе рейтинга популярных интернет-ресурсов в России, будет дополняться. Однако в ведомстве не уточнили, какие именно сервисы будут работать при блокировках мобильного интернета.

Операторы в пилотном режиме уже начали обеспечивать доступ к перечисленным ресурсам, говорится в сообщении. Отмечается, что мера позволит уменьшить неудобства граждан, вызванные отключениями интернета.

Блокировки мобильного интернета в целях безопасности начали вводить в регионах России весной этого года. В августе стало известно, что по инициативе Минцифры согласовывается «белый список» интернет-ресурсов, которые будут работать при блокировках мобильного интернета. Летом 2025 года трафик СМС-сообщений вырос впервые за 12 лет — участники рынка связывают это с ограничениями работы интернет-сетей.