Сражение при маркетплейсах

Под конец 2025 года крупнейшие банки пошли в открытую атаку на маркетплейсы. Глава Сбербанка Герман Греф обвинил эти структуры в недоплате налогов. Пятерка крупнейших кредитных организаций (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Совкомбанк) выступила с предложением законодательно запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате картами дочерних банков и спонсировать скидки за счет собственных средств. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила с инициативой запретить маркетплейсам владение кредитными организациями.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 18 ноября: Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений.

Крупнейшие маркетплейсы активно отбивались и даже переходили в нападение. В частности, они обращали внимание, что крупнейшие банки, прежде всего Сбербанк, имеют свои экосистемы и в них предоставляют такие же скидки, но уже по своим картам.

Публичная перепалка отражает обострение конкурентной борьбы за ограниченные ресурсы — как в виде клиентов, так и в виде денежных потоков. Тем более что, согласно отчетности по РСБУ, по итогам девяти месяцев 2025 года активы Яндекс-банка и Озон-банка фактически удвоились. Отстающим среди них выглядит Вайлдберриз-банк, активы которого выросли на 60%. Зато прибыль у него в отчетном периоде оказалась сопоставима с прибылью некоторых банков из первой десятки. К тому же стоит отметить, что банки, подписавшие обращение к депутатам, показали прирост активов за отчетный период лишь в пределах 15%. С учетом таких темпов банки при маркетплейсах могут уже в следующем году войти в двадцатку крупнейших, а через год поспорить и с первой десяткой. Не лишне напомнить, что несколько лет назад под огнем похожей критики был и Т-Банк, который теперь выступает на стороне крупнейших.

Проверка боем показала, что обе стороны умеют держать удар. И отношения между конкурентами быстро перешли в более конструктивное русло.

Стороны не пошли на уступки, но накал взаимных обвинений заметно ослаб. Ожидаемые решения вряд ли будут в пользу какой-либо из партий. А это означает, что скоро на финансовом олимпе придется опять потесниться. И через пару лет вполне можно ожидать слияния равных или поглощения ослабевших.