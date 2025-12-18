Суд обязал Райффайзенбанк выплатить €339 млн по иску Rasperia

Арбитражный суд Калининградской области обязал Raiffeisen Bank International выплатить €339 млн по иску российской инвесткомпании «Распериа Трейдинг Лимитед», следует из пресс-релиза австрийской банковской группы. Взыскание касается активов российской дочки RBI — Райффайзенбанка. В пресс-службе российского банка сообщили «Ъ», что будут обжаловать решение суда.

«Распериа» — российский совладелец венского строительного концерна Strabag. Инвесткомпания обвинила Raiffeisen Bank International и основателя Strabag в захвате корпоративного контроля над холдингом. «Распериа» добивалась компенсации из-за сорванной сделки: речь шла о продаже почти 25% замороженных акций Strabag. RBI объявил о сделке в декабре 2023 года, но в мае 2024-го отказался от покупки доли «в целях предосторожности». «Распериа» уже взыскала с Райффайзенбанка полную сумму убытков за утрату всего пакета акций 27,8%.

«Банк категорически не согласен как с фактом своего привлечения к ответственности, так и с вынесенным решением»,— сказали «Ъ» в пресс-службе Райффайзенбанка. В банке заявили, что на момент начала судебного процесса «Распериа» уже отказалась от австрийских активов и получила полную компенсацию. «Возможное исполнение судебного решения не окажет влияния на операционную деятельность банка и не затронет интересы наших клиентов»,— добавили в банке.

Адвокат Райффайзенбанка назвал решение суда повторным взысканием. «При этом суд отказался назначать экспертизу относительно размера убытков, отклонил внесудебные заключения ведущих оценочных и исследовательских организаций»,— сказал «Ъ» представитель Райффайзенбанка.

О деятельности Raiffeisen Bank International — в материале «Ъ» «RBI ускоренно сокращает российский бизнес».