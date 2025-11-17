«Хамас» дотянулся до Африки

Вооруженные группировки сектора Газа, включая движение «Хамас», выступили против американской резолюции по урегулированию в секторе Газа, которая содержит пункты об их разоружении и вводе в анклав международного миротворческого контингента. Хамасовцы, согласившиеся месяц назад на режим прекращения огня с Израилем под эгидой США, сейчас обвиняют Вашингтон в попытке нарушить суверенитет Газы. По данным израильских СМИ, «Хамас» в последнее время наращивает запасы оружия на территории Йемена и некоторых африканских стран, чтобы потом контрабандным путем перебросить его в сектор Газа.

Палестинские группировки во главе с «Хамасом» выступили против проекта резолюции по сектору Газа, представленного США Совету Безопасности (СБ) ООН. В коллективном заявлении они отвергают идею их разоружения и отправки в анклав миротворческого контингента — Международных стабилизационных сил (МСС), назвав это «прямым нарушением суверенитета». «В резолюции миротворческому контингенту отводится роль оккупационных сил, которые должны будут взаимодействовать с Израилем. Мы полагаем, что любые международные силы должны быть полностью подчинены ООН и действовать исключительно в координации с палестинскими институтами власти в Газе»,— заявили радикалы.

Резолюция США формально закрепляет положения плана президента США Дональда Трампа, по условиям которого Израиль и «Хамас» 10 октября начали соблюдать режим прекращения огня.

В документе говорится о полной «демилитаризации Газы под наблюдением независимых мониторинговых структур» и формировании МСС, которые, как гласит проект, должны стать «долгосрочным решением для обеспечения внутренней безопасности».

В резолюции напрямую не оговаривается, кому будут подчиняться МСС,— в ней упоминается только то, что войска «будут сотрудничать с Израилем и Египтом, помогая обеспечивать безопасность приграничных районов, совместно с недавно подготовленными палестинскими полицейскими».

Источники израильской новостной корпорации Kan утверждают, что «Хамас» в последние недели начал накапливать арсеналы, чтобы восстановить свой военный потенциал, истощенный двухлетней войной с Израилем. Оружие складируется на территории «сочувствующих» стран, в частности в Йемене, в районах подконтрольных группировке «Ансар Аллах» (хуситы), и в некоторых странах Африки. В каких именно — не уточняется. Согласно плану радикалов, оружие в нужный момент должно быть контрабандой ввезено в Газу. Собеседники Kan в израильских спецслужбах утверждают, что Израиль готов самостоятельно разоружить «Хамас», если проект создания МСС провалится.

Симптомом того, что идея с МСС пока далека от реализации, стали сигналы, которые администрация господина Трампа направила Израилю по дипломатическим каналам. По данным израильского 13-го канала, Вашингтон предложил союзнику повременить с инициативой по разоружению «Хамаса» и сразу перейти к реконструкции тех частей Газы, которые находятся под контролем израильских войск. «Американцы не могут собрать иностранные силы, поэтому они ищут временные решения, которые в настоящее время неприемлемы для Израиля»,— рассказал источник 13-го канала. Он обратил внимание на то, что «Хамас» пытается показать свою власть на фоне затишья и что нынешняя ситуация является худшей из возможных.

В разговоре с “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов пояснил, что у «Хамаса» действительно есть возможность расширять сотрудничество с Африкой.

Канал взаимодействия с континентом могут обеспечивать ему только йеменские хуситы. «Вряд ли речь идет о йеменской партии "Ислах", связанной с "Братьями-мусульманами" (организация признана в России террористической и запрещена.— “Ъ”), у которой довольно скромные возможности,— рассудил собеседник “Ъ”.— Связи "Хамаса" с хуситами давно известны, тем более что последние с 2023 года присоединились к ударам по Израилю в знак солидарности с первыми».

По словам эксперта, за последние семь лет хуситы не только расширили связи с Ираном, главным спонсором «Хамаса», но и вступили в тактический союз с ответвлениями «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена) на Аравийском полуострове и на Африканском Роге, что «позволяет расширить операции и получать более широкий доступ к контрабандному оружию из Сомали и Кении». «Кроме того, известно, что "Хамас" пытается расширить сеть внешних операций за рубежом, включая Европу,— отметил господин Мардасов.— Поэтому не исключено, что определенные действия могут осуществляться не только в Сомали, но и в соседних странах, связанных контрабандными сетями,— Кенией, Суданом и Эфиопией».

Нил Кербелов