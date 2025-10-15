«Хамас» играет со смертью

Радикальная группировка «Хамас» возобновила выдачу Израилю тел погибших заложников в ночь на 15 октября. Это произошло после того, как после прекращения огня в секторе Газа боевики вернули гораздо меньше тел похищенных, чем было условлено,— 4 вместо 15. Впрочем, вторая по счету передача останков не обошлась без нарушений: одно тело из четырех принадлежало не заложнику, а неизвестному жителю Газы. Это усилило опасения, что гуманитарный процесс может сорваться. На «Хамас» оказывается давление не только по поводу выдачи погибших, но и по вопросу грядущего разоружения: президент США Дональд Трамп пообещал демилитаризовать группировку принудительно, если та не будет выполнять соглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колонна с телами погибших заложников, похищенных во время нападения «Хамаса» 7 октября 2023 года

Фото: Stoyan Nenov / Reuters Колонна с телами погибших заложников, похищенных во время нападения «Хамаса» 7 октября 2023 года

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Передача Израилю второй группы погибших заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, произошла в ночь на 15 октября через сотрудников Международного комитета Красного Креста. Освобождение состоялось на фоне угроз Израиля сократить поставки гуманитарной помощи в сектор в случае, если «Хамас» будет сознательно затягивать процесс обмена. Признаки того, что группировка не хочет выполнять свои обязательства полностью, появились 13 октября, когда в Израиль вернулись останки только 4 погибших заложников вместо 15, как обещали ранее боевики. В обмен на каждого своего погибшего Израиль обязался возвращать в Газу по 15 палестинцев, убитых во время активной фазы войны. Накануне в сектор была ввезена первая группа тел.

Процесс идентификации в Национальном центре судебной медицины (Тель-Авив) выявил, что останки одного из погибших, переданных «Хамасом» в ночь на среду, принадлежат не заложнику, а неизвестному палестинцу.

Такое уже было 20 февраля, когда вместо тела заложницы Шири Бибас израильской стороне передали гроб с неизвестной палестинкой.

Остальные погибшие, тела которых были переданы в ночь на среду, израильтяне. Это 18-летний сержант Тамир Нимроди, который был похищен 7 октября с пограничной военной базы, 35-летний Уриэль Барух, убитый на фестивале Nova, а также 53-летний таксист Эйтан Леви, который в «черную субботу» был похищен вблизи места, где проходил фестиваль, и погиб в плену.

Возвращение некоторых тел может возобновить дискуссию вокруг неизбирательных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории сектора Газа во время горячей фазы вооруженного конфликта. Как проинформировал Форум семей заложников, после экспертизы выяснилось, что Тамир Нимроди погиб в результате бомбардировок ЦАХАЛа.

Но процесс обмена погибшими — не единственное, что вызывает претензии к «Хамасу». Другой важнейший вопрос — это обещанное разоружение группировки, сыгравшей основную роль в трагедии 7 октября.

В разговоре с каналом CBS премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил, что для боевиков «откроется ад», если они откажутся переходить ко второй части сделки. «Я думаю, что в обозримом будущем не только Израилю, но и всему свободному миру, всему цивилизованному миру необходимо сохранять способность защищать себя, потому что свобода не вечна и не дается автоматически,— сказал глава правительства.— Если вы не сможете защитить свободные общества, их захватят авторитарные или тоталитарные режимы».

С угрозами в адрес «Хамаса» накануне выступил и Дональд Трамп. «Мы сказали им (представителям группировки.— “Ъ”), что хотим, чтобы они разоружились, и они разоружатся,— заявил американский лидер.— А если они не разоружатся, мы разоружим их, и это произойдет быстро и, возможно, жестоко... Вы меня понимаете? Они разоружатся». По словам главы Белого дома, это должно произойти в «разумные сроки».

Нил Кербелов