Израиль недосчитался тел

Радикальная группировка «Хамас» заявила, что вернула Израилю всех погибших заложников, к телам которых у нее был доступ. По ее словам, для извлечения останков, которые все еще находятся в секторе Газа, необходимы «значительные усилия и специальное оборудование». Израиль не верит в эту версию. По его разведданным, которые недавно были направлены США, «Хамас» может выдать гораздо больше тел, чем утверждает. Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было поручено проработать возобновление ударов по сектору на случай, если «Хамас» сорвет соглашение. И Вашингтон готов поддержать силовой вариант.

Вооруженное крыло группировки «Хамас» — «Бригады Изаддина аль-Кассама» — заявило 15 октября, что «выполнило свои обязательства по соглашению» с Израилем, так как возвратило ему всех погибших заложников, к телам которых имело физический доступ. «Что касается оставшихся тел, то для их извлечения (из-под завалов.— “Ъ”) и эвакуации требуются значительные усилия и специальное оборудование,— заявили боевики.— Мы прилагаем огромные усилия, чтобы закрыть этот вопрос».

Заявление «Бригад Изаддина аль-Кассама» появилось некоторое время спустя после того, как Международному комитету Красного Креста были переданы два гроба с телами 27-летней посетительницы фестиваля Nova Инбар Хейман и 39-летнего следопыта ЦАХАЛа бедуина Мухаммеда аль-Атраша.

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер провел 15 октября телефонный разговор со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, в ходе которого обвинил «Хамас» в попытке затянуть возвращение тел.

По словам источников Axios, Вашингтону также были переданы новые израильские разведданные, свидетельствующие о том, что у «Хамаса» есть доступ к большему, чем утверждается, количеству тел. «Мы не видим того, чтобы "Хамас" прилагал максимум усилий в вопросе с погибшими,— цитирует Axios неназванного израильского чиновника.— Мы знаем, что они могут сделать больше, и не думаем, что кто-либо должен делать им какие-либо скидки».

США запросили у Израиля всю имеющуюся информацию о возможных локациях в Газе, где могут находиться тела погибших, чтобы заставить «Хамас» «сделать больше».

Однако, по всем признакам, Израиль готовится к худшему. 15 октября министр обороны еврейского государства Исраэль Кац на встрече с главой Генштаба ЦАХАЛа Эялем Замиром и другими генералами поручил подготовить «комплексный план» по разгрому «Хамаса» на случай возобновления войны. «Согласно плану Трампа, "Хамас" должен вернуть всех заложников, находящихся в его руках, и разоружиться, в то время как Израиль совместно с международными силами во главе с США будет действовать по уничтожению всех тоннелей и террористической инфраструктуры в секторе Газа, чтобы гарантировать демилитаризацию»,— заявили в офисе господина Каца.

В случае саботажа этого плана со стороны «Хамаса» Израиль «в координации с США вернется к боевым действиям и будет действовать, чтобы добиться полного разгрома "Хамаса", изменить реальность в Газе и достичь всех военных целей», пояснили в канцелярии израильского министра.

Источники CNN в администрации президента США пояснили, что, по оценкам Белого дома, сейчас «Хамас» не нарушает своих обязательств по соглашению о прекращении огня. Чиновники рассказали телеканалу, что Вашингтон получил от группировки через региональных посредников заверения в том, что они сделают все возможное для обнаружения и возвращения оставшихся тел. США, как утверждают собеседники CNN, со своей стороны, делятся с посредниками разведывательной информацией и материально-техническими средствами, которые могут помочь в обнаружении оставшихся тел. Но, судя по всему, «Хамасу» нужна и мощная строительная техника для разбора завалов.

Президент США Дональд Трамп готов действовать решительно, если «Хамас» торпедирует сделку и откажется разоружаться. «Израиль вернется на эти улицы, когда я скажу только слово,— заявил американский лидер в телефонном разговоре с CNN.— Если бы Израиль мог прийти и разнести их в пух и прах, он бы это сделал… Мне пришлось их (израильтян.— “Ъ”) сдерживать».

Нил Кербелов