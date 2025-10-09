Дональд Трамп не дал миру подождать

Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг, 9 октября, объявил о достижении сделки между Израилем и радикальной группировкой «Хамас». Это произошло за день до объявления лауреата Нобелевской премии мира, на которую претендует американский лидер. На реализацию соглашения, достигнутого по итогам переговоров в Египте, отведено несколько дней: по словам господина Трампа, уже в понедельник, 13 октября, из плена будут освобождены все оставшиеся в живых заложники, захваченные «Хамасом» во время резни 7 октября 2023 года. А Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет отведена к заранее согласованной линии, пожертвовав больше 20% взятой ранее под контроль территории сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdel Kareem Hana / AP Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Дональд Трамп был первым, кто сделал официальное объявление о достижении сделки между Израилем и «Хамасом». Это произошло в ночь на 9 октября, когда американский лидер проводил круглый стол с консервативными лидерами общественного мнения. В какой-то момент госсекретарь Марко Рубио передал главе Белого дома записку, в которой, как запечатлел фотограф AP, говорилось о необходимости одобрить пост в соцсети Truth Social, касающийся достижения соглашения между Израилем и «Хамасом». «Госсекретарь только что передал мне записку, в которой говорится, что мы очень близки к соглашению на Ближнем Востоке»,— сказал господин Трамп участникам круглого стола, предупредив, что у него мало времени.

Чуть позже в Truth Social появился пост американского президента: «С гордостью сообщаю, что Израиль и "Хамас" заключили первый этап нашего мирного плана. Это означает, что все заложники будут освобождены совсем скоро, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру». Трамп подчеркнул, что к обеим сторонам конфликта «будут относиться справедливо». «Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали вместе с нами»,— говорится в посте Дональда Трампа.

В телефонной беседе с ведущим Fox News Шоном Хэннити американский лидер выразил надежду на то, что выжившие заложники и тела погибших вернутся домой уже в понедельник.

Как полагают в Израиле, это 20 живых и 28 погибших израильтян. Дональд Трамп обратил внимание на то, что похищенные находятся «в ужасном состоянии» и что они удерживаются боевиками «Хамаса» «глубоко-глубоко под землей». «Столько всего делается для освобождения заложников»,— подчеркнул он.

Первая часть соглашения между Израилем и «Хамасом» была утверждена по итогам третьего дня переговоров в Египте, в ходе которого к консультациям подключились спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Ее положения были представлены правительству Израиля 9 октября. Сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично дал понять, что поддерживает проект договоренностей, и не забыл указать на то, что сделки удалось добиться главным образом за счет военного давления Израиля. «Я выражаю благодарность героическим солдатам ЦАХАЛа и всем силам безопасности. Благодаря их отваге и самоотверженности мы дошли до этого дня»,— отметил глава правительства в своем заявлении.

После одобрения сделки политическим руководством Израиля его военное командование должно санкционировать отвод войск к заранее согласованной линии. На передислокацию отведено 24 часа, утверждают американские источники канала CBS News. После отвода войск под их контролем останется на 20% меньше территории сектора, а именно 53%, обращают внимание военные источники. Впрочем, по их словам, линия отвода на этом этапе все равно обеспечивает ЦАХАЛу широкую оперативную свободу.

После того как Израиль начнет сокращать свое военное присутствие в Газе, у «Хамаса» будет 72 часа на освобождение заложников, утверждают собеседники Ynet. Впрочем, по словам палестинских официальных лиц, говоривших с катарским изданием «Аль-Араби аль-Джадид», возвращение Израилю тел погибших заложников будет постепенным — по мере вывода частей ЦАХАЛа.

Несмотря на то что США, Египет, Катар и Турция дали гарантии невозобновления вооруженного конфликта, «Хамас» опасается, что боевые действия могут вспыхнуть снова.

Тем более что в первой половине дня 9 октября израильская армия продолжила наносить удары по территории сектора.

Глава генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир поручил «всем силам как на передовой, так и в тылу подготовиться к надежной обороне и быть готовыми к любому сценарию». «Дислокация сил будет осуществляться в соответствии с директивами политического руководства и этапами соглашения, с ответственностью и акцентом на безопасности наших военных»,— говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа. Отдельно глава израильского генштаба поручил армии подготовиться к проведению операции по возвращению израильских заложников — «с чуткостью и профессионализмом».

Нынешняя сделка отталкивается главным образом от мирного плана господина Трампа, который состоит из 20 пунктов, однако израильские переговорщики, которых цитирует The Times of Israel, утверждают, что в основу соглашения легла старая инициатива, над которой Израиль начал работать еще в сотрудничестве с администрацией 46-го президента США Джо Байдена. «Это работа, на которую ушло больше года,— подчеркнул собеседник издания.— Это наряду с военным давлением заставило "Хамас" потерять контроль».

Как ожидается, в выходные Дональд Трамп посетит Израиль, чтобы встретиться с освобожденными и выступить перед депутатами Кнессета. Израиль уже начал готовиться к визиту американского лидера.

Нил Кербелов