Европа готовится к масштабному конфликту

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Весной 2025 года Евросоюз сформулировал для себя ключевую задачу на ближайшие годы: укрепить обороноспособность и подготовиться к гипотетическому сценарию «большой высокоинтенсивной войны» на европейском континенте. Эта установка была закреплена в вышедшей в марте Белой книге по европейской обороне — «Готовность-2030», где Россия названа главной угрозой на фоне украинского конфликта. Причем такая оценка, подчеркнули в ЕС, не изменится даже в случае подписания мирного соглашения.

К октябрю — что совпало с чередой появления в небе нескольких европейских государств неопознанных БПЛА — Брюссель подготовил «дорожную карту» по обороне и представил четыре флагманские программы. Среди них — усиление восточного фланга ЕС, развитие воздушной и космической обороны, а также создание так называемой стены дронов, которую в ЕС рассматривают как один из символов новой оборонной архитектуры.

При этом ЕС решил не ограничиваться напрямую военными мерами: вместе с Белой книгой был представлен и масштабный план перевооружения Европы. Он включал создание нескольких механизмов финансирования будущих закупок. Первым стал оборонный фонд размером €150 млрд в рамках программы «Действия по обеспечению безопасности Европы» (SAFE), вторым — принятая в ноябре «Европейская программа оборонной промышленности» (EDIP) с бюджетом €1,5 млрд. Именно EDIP стала для ЕС камнем преткновения: оказалось, что не все страны готовы поддержать идею коллективных закупок вооружений и жесткое требование отдавать приоритет европейским производителям и комплектующим. Тем не менее документ все же был принят.