«Стена дронов» натолкнулась на стену непонимания

1 октября лидеры стран—членов Евросоюза собрались в Копенгагене на неформальную встречу, посвященную обороне и дальнейшей помощи Украине. Главными темами для обсуждения стали вопросы финансирования совместных оборонных проектов ЕС, включая недавнюю инициативу по созданию общеевропейской «стены дронов» в качестве защиты от России, «репарационный кредит» Киеву за счет замороженных в Европе российских средств и, наконец, возможность отказа блока от правила единогласия в вопросе расширения. Но по каждому из пунктов среди собравшихся нашлись возражения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Немецкий фрегат FGS Hamburg, пришвартованный в порту Копенгагена для отражения возможных налетов БПЛА, будто специально подчеркивал приоритетность вопросов обороны на саммите лидеров ЕС

Фото: Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms / Reuters Немецкий фрегат FGS Hamburg, пришвартованный в порту Копенгагена для отражения возможных налетов БПЛА, будто специально подчеркивал приоритетность вопросов обороны на саммите лидеров ЕС

Первым делом оборона

Оборонные вопросы были объявлены одним из приоритетов неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября, и сам внешний облик датской столицы будто подчеркивал актуальность этой темы. Еще в воскресенье в порту Копенгагена пришвартовался немецкий фрегат, чтобы вместе с подразделениями ПВО ряда других европейских стран охранять небо датской столицы от беспилотников, то и дело появляющихся в воздушном пространстве страны с середины прошлой недели.

Премьер Дании Метте Фредериксен расценила серию таких инцидентов как знак того, что Европа уже оказалась втянутой в «гибридную войну» с Россией.

А в интервью Financial Times, опубликованном утром 1 октября, она предупредила, что последние «провокации Кремля» с использованием дронов — это «только начало».

В Москве, как известно, все эти утверждения неоднократно и решительно опровергали. Тем не менее на фоне недавних инцидентов с дронами (а они произошли еще в ряде стран ЕС) председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула идею создать над ЕС «стену дронов» — сеть радаров и других установок для обнаружения, отслеживания и нейтрализации БПЛА-нарушителей. Именно эту идею и вынесли теперь на обсуждение саммита лидеров стран—членов ЕС в рамках дальнейшей работы над «дорожной картой» по развитию обороноспособности объединения до 2030 года.

Генсек НАТО Марк Рютте еще несколько дней назад назвал идею создания «стены дронов» «своевременной и необходимой», отметив, что альянс «не может тратить миллионы евро или долларов на ракеты для борьбы с дронами, которые стоят всего пару тысяч долларов». Но пока подробного плана представлено так и не было, что оставило открытым вопрос относительно как практической реализации инициативы, так и ее стоимости. И это при том, что страны-члены не пришли к единому знаменателю и относительно финансирования других флагманских оборонных проектов ЕС.

Распил российского пирога и право вето

Саммит в Копенгагене стал первой возможностью детально обсудить еще одну крайне противоречивую «денежную» тему — об использовании замороженных российских активов для финансирования кредита в размере €140 млрд Украине. Согласно изложенному на прошлой неделе плану Еврокомиссии, российские средства, замороженные с начала СВО, будут выделены Киеву в качестве беспроцентного займа, а Украина вернет их только после того, как Москва завершит военные действия и выплатит репарации.

Но такой радикальный шаг с самого начала вызвал явное недовольство, причем даже не столько Венгрии и Словакии (чей премьер Роберт Фицо не долетел до Дании из-за проблем со здоровьем), частенько вставлявших палки в колеса общеевропейским попыткам помочь Украине, сколько Бельгии, хранящей большую часть российских активов в депозитарии ценных бумаг Euroclear. «Если страны поймут, что деньги центральных банков могут исчезнуть по усмотрению европейских политиков, они могут принять решение о выводе своих резервов из еврозоны»,— объявил на днях свою позицию премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Кроме того, против идеи ЕК, поддержанной открыто Германией, выделить Киеву €140 млрд за счет активов России высказался и французский президент Эмманюэль Макрон, подчеркнув, что это нарушит нормы международного права.

Тем не менее финский премьер Петтери Орпо оптимистично заявил, что «почти все страны поддерживают» новое предложение об использовании замороженных российских активов и что новый план «учитывает озабоченность бельгийцев». Впрочем, без единогласного одобрения всеми странами ЕС практическая реализация этого плана все равно остается невозможной.

Еще одной затеей, которую лидерам ЕС предложил обсудить на нынешнем неформальном саммите глава Европейского совета Антониу Кошта, стал отказ от принципа консенсуса.

Но не ради денег для Украины, а ради упрощения ее приема в ЕС. За два дня до саммита Кошта, давно пытающийся найти способ обойти сопротивление Венгрии по поводу вступления Киева в объединение, предложил изменить правила ЕС, чтобы официальные переговоры о вступлении могли начаться после одобрения такого решения квалифицированным большинством, а не при единогласном согласии, которое требуется сейчас.

Но и тут с самого начала возникла загвоздка. И не только из-за Венгрии. Против потери права вето в вопросе расширения ЕС возразили такие страны, как Франция, Нидерланды и Греция, сочтя, что, изменяя правила вступления новых членов, они тем самым урежут собственные возможности блокировать заявки тех стран, которые они считают проблемными. «Очевидно, венгры блокируют украинцев. Но это еще не все. Болгары хотят иметь возможность блокировать македонцев, хорваты хотят контролировать сербов, Греция и Кипр не хотят, чтобы Турция приближалась к ЕС, Греция также хотела бы следить за Албанией»,— изложил изданию Politico список претензий подобного рода неназванный дипломат ЕС, сделав вывод, что идея Кошты вряд ли получит широкое одобрение.

Второй, также неназванный, дипломат справедливо напомнил тому же изданию, что сама смена правил принятия решений в ЕС опять-таки потребует единогласной поддержки, чего никак не произойдет как минимум из-за позиции Будапешта.

«Ни в коем случае, ни в коем случае»,— подтвердил нулевые шансы прохождения идеи Кошты венгерский премьер Виктор Орбан, заходя в зал заседаний, причем еще до того, как журналист успел закончить соответствующий вопрос.

Проведя более четырех часов за обсуждениями этих тем в интерьерах датского королевского дворца Кристиансборг, лидеры отправились на банкет, устроенный датской королевской семьей в другом дворце — Амалиентборге, очевидно сочтя, что трех недель до следующего саммита лидеров ЕС в конце октября хватит, чтобы согласовать нынешние инициативы более четко.

