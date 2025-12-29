Подозрительно оперативная информация

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Аллаяров во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Аллаяров во время заседания суда

В уголовном судопроизводстве в 2025 году появилась новая тема — были начаты расследования, обвиняемыми в которых оказались одновременно и сотрудники полиции, и журналисты. В начале июня в Екатеринбурге задержали главу екатеринбургской редакции информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова. Ему инкриминировали дачу взятки собственному дяде — полицейскому Андрею Карпову. Согласно обвинению, последний регулярно передавал оперативные сводки из базы МВД племяннику для написания эксклюзивных новостей. За это он получил 120 тыс. руб. Экс-полицейский, собственно, и дал показания на журналиста, заключил досудебное соглашение и уже получил четыре года условно (прокуратура опротестовала наказание как слишком мягкое). Денис Аллаяров вины не признает и утверждает, что дядя его оговорил ради мягкого срока.

А в июле суд в Москве отправил в СИЗО главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову. Им предъявили обвинение в даче взятки. По данным следствия, фигуранты за «сведения ограниченного доступа» с 2021 по 2024 год передали 54 тыс. руб. начальнику дежурной части краснодарского УМВД Александру Аблаеву. Старший оперуполномоченный МУ МВД «Красноярское» Сергей Ковалев заработал таким же образом с 2022 по 2024 год 124,5 тыс. руб. Оперативнику белгородского угрозыска Александру Селиванову с 2022 по 2024 год досталось 127,5 тыс. руб. за предоставление «сведений о происшествиях и оперативной обстановке». Позже журналистов отпустили под домашний арест.