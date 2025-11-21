Скажи-ка, дядя, нам про взятки

В Верх-Исетском райсуде заслушали показания экс-начальника уголовного розыска отдела полиции Екатеринбурга Андрея Карпова по делу редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Бывший полицейский, который является дядей журналиста, заявил, что действительно передавал оперативные сводки племяннику за взятки общей суммой 120 тыс. руб., но многих обстоятельств дела вспомнить не смог. Сторона защиты утверждает, что Андрей Карпов несколько раз менял показания, поскольку стремится уйти от ответственности по другим делам.



Судья Верх-Исетского суда заслушал показания ключевого свидетеля по делу редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова – в суд на допрос пришел его дядя, бывший начальник уголовного розыска отдела полиции Екатеринбурга Андрей Карпов. Напомним, Денис Аллаяров был задержан по обвинению в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (ч.3 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, он договорился с Андреем Карповым о передаче оперативных сводок для написания материалов. Сам Андрей Карпов также проходит обвиняемым по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

На суде родственник журналиста заявил, что действительно передавал сводки с апреля 2024 по апрель 2025 года, а затем в результате служебной проверки был уволен.

По словам Карпова, файлы со сводками приходили ему в документах Word на личную почту, оттуда он пересылал их на почту журналиста. В сводках была информация о фабуле и месте преступлений, произошедших в Екатеринбурге.

Общая сумма взятки, по его словам, составила 120 тыс. руб. Эту сумму якобы определил Денис Аллаяров и выплачивал ее частями по 20 тыс. руб. на карту мамы Андрея Карпова — своей бабушки — или на карту жены Андрея Карпова. При этом он указал, что часть переводов взятками не являлись: например, он переводил подарок в 25 тыс. руб. на день рождения бабушки или оплату жене Андрея Карпова за «доклад о том, как вести себя на пресс-конференциях» в размере 20 тыс. руб. Один раз деньги были переданы на парковке ТЦ «Алатырь» наличными, однако допрашиваемый не смог вспомнить, почему они выбрали такой способ.

Андрей Карпов несколько раз изменял свои показания во время допросов следователям, поэтому их зачитали на суде. В частности, до июня 2025 года он указывал, что впервые Денис Аллаяров попросил его передавать информацию о резонансных событиях в августе 2024 года — тогда они встретились на Дне города в Историческом сквере.

На расхождение этих данных на суде указал сам подсудимый журналист: «Чем ты объясняешь эти расхождения?» — «Денис, ты прекрасно все знаешь», — сказал ему Карпов. На что Денис Аллаяров эмоционально ответил ему: «Я прекрасно все знаю про тебя! Я прекрасно понимаю, что сейчас происходит!»

После этого судья попросила Андрея Карпова все-таки ответить на поставленный вопрос, на что он сказал, что противоречий в своих показаниях не видит и не менял их, а лишь дополнял. «Тут все четко, мы в августе о сводках не договаривались, была просьба его о информации. А в апреле он позвонил и спросил уже про то, есть ли возможность предоставлять ему сводки»,— сказал Карпов.

Он также указал, что в первый допрос назвал сумму взятки в 20 тыс. руб. потому, что о еще 100 тыс. руб. вспомнил только в ходе дальнейших допросов.

На многие вопросы как следствия, так и защиты подсудимого Андрей Карпов не смог вспомнить ответы.

Адвокаты Дениса Аллаярова несколько раз попытались узнать, не связаны ли его нарушения в памяти с медицинскими показаниями. Карпов пояснил, что здоров, а обстоятельства дела забыл, потому что не думал об этом.

В ходе заседания упомянули журналиста портала Е1 Евгения Кошека. Андрей Карпов сначала говорил, что не хочет отвечать на связанные с ним вопросы, а потом указал, что не помнит, перечислял ли он ему какие-то деньги, однако добавил, что они дружили. Как следует из озвученных на суде показаний, Евгений Кошек занимал деньги у Карпова, а потом вернул их на карту его жены.

Денис Аллаяров свою вину не признает. Переводы на счет мамы Андрея Карпова сторона защиты называет финансовой помощью бабушке, а не взяткой.

«У стороны защиты есть информация о том, что Карпов был заподозрен еще в нескольких нарушениях закона. Полагаем, что он пошел на сделку с правоохранительными органами, то есть за не привлечение по другим правонарушениям он оговорил своего племянника и завысил сумму»,— пояснил адвокат подсудимого Денис Толмачев.

