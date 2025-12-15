Школьники ХМАО смогут сдавать два экзамена ОГЭ при поступлении в колледж

Правительство РФ предложило добавить Ханты-Мансийский автономный округ—Югру (ХМАО-Югра) в в пилот по упрощенному поступлению в колледжи и техникумы, сообщил «Ъ». Наряду с Югрой, в расширенный список могут войти Камчатский край, Мурманская и Смоленская области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Речь идет о расширении эксперимента, который стартовал в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В рамках проекта девятиклассники, которые планируют поступать в учреждения среднего профессионального образования (СПО), могут сдавать не четыре обязательных ОГЭ, а только два — русский язык и математику.

Госдума 2 декабря в первом чтении одобрила законопроект о его расширении на пять новых регионов, включая Тюменскую область. В настоящий момент идет подготовка ко второму чтению (до 16 декабря), и по инициативе Минпросвещения список решили дополнить еще четырьмя субъектами, включая ХМАО. Таким образом, участниками проекта станут 12 регионов.

По данным «Ъ», сейчас в СПО обучается 3,9 млн российских студентов. Больше всего — в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Челябинской областях. Наиболее востребованными профессиями являются «сестринское дело», «информационные системы и программирование», «лечебное дело», «туризм и гостеприимство» и «сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

Полина Бабинцева