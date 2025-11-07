Тюменские школьники будут сдавать только два экзамена ОГЭ с 2026 года

Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где с 2026 года выпускники девятых классов смогут сдавать два, а не четыре экзамена ОГЭ для получения аттестата об основном общем образовании. Соответствующий законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму правительство, сообщил «Ъ».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Закон об экспериментальной сдаче ОГЭ президент Владимир Путин подписал 1 апреля 2025 года. Он предполагает, что в некоторых регионах РФ выпускники, которые планируют уйти после девятого класса и поступать в колледжи и техникумы, смогут сдавать экзамены только по русскому языку и математике. При этом школьники, идущие в 10 класс, сдают ОГЭ в привычном формате: два обязательных предмета и два на выбор.

В настоящий момент поступление в колледжи по упрощенной схеме доступно только в трех регионах (Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область). По итогам эксперимента Минпросвещения предложило продлить эксперимент до 2029 года и расширить проект на пять новых регионов: Московскую, Ростовскую, Тверскую, Тюменскую области и Татарстан.

Полина Бабинцева