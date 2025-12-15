Таиланд начал ограничивать въезд иностранцев из-за войны с Камбоджей

Иммиграционное бюро Таиланда усилило проверку въезжающих иностранных граждан из-за возобновления военных столкновений с Камбоджей. Об этом сообщает издание Nation Thailand со ссылкой на заместителя пресс-секретаря полиции генерал-майора Сиривата Дипора.

По словам представителя ведомства, цель этой меры — успокоить местных жителей и предотвратить проникновение в страну злоумышленников, которые хотят участвовать в шпионаже или беспорядках. Полиция задействует весь свой персонал для проведения проверок, подчеркнул господин Дипор.

Боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи возобновились 8 декабря. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. 12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа договорились с вечера того же дня остановить боевые действия и вернуться к соблюдению мирного соглашения. Тем не менее стороны продолжили обмениваться ударами. 13 декабря Камбоджа остановила работу всех пунктов пропуска через границу с Таиландом.

Подробнее об эскалации конфликта между Таиландом и Камбоджей — в материале «Ъ» «Мирных сделок Трампа хватило ненадолго».