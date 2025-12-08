Мирных сделок Трампа хватило ненадолго

Таиланд и Камбоджа, в конце октября торжественно подписавшие перемирие под эгидой США, возобновили боевые действия. 8 декабря тайская армия нанесла авиаудары вдоль спорной границы с Камбоджей, обвинив военных соседней страны в нападении с «огневой поддержкой». Пномпень представил иную версию событий. Обострение бросает тень на миротворческие успехи Дональда Трампа, не раз упоминавшего, что он завершил «восемь войн». Еще одним свидетельством недолговечности соглашений о перемирии при посредничестве США стали события в Демократической Республике Конго (ДРК). Боевые действия там возобновились уже спустя сутки после подписания перемирия лидерами Руанды и ДРК в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей

Фото: Royal Thai Army / Handout / Reuters Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей

Фото: Royal Thai Army / Handout / Reuters

Для Камбоджи утро понедельника, 8 декабря, началось с авиаударов на границе с Таиландом. Королевская армия Таиланда обвинила камбоджийские войска в нападении на ее личный состав в провинции Сисакет 7 декабря. Затем утром 8 декабря камбоджийские войска, как заверили в Бангкоке, открыли огонь из стрелкового оружия и ракетных установок, «на что тайская сторона ответила в соответствии с правилами ведения боевых действий, применив стрелковое оружие и ракетные установки». Позднее Таиланд сообщил, что его войска подверглись нападению с применением «огневой поддержки», в результате чего один военнослужащий погиб и восемь получили ранения. «Тайская сторона начала использовать авиацию для атак на военные объекты в различных районах, чтобы пресечь атаки с применением огневой поддержки»,— пояснили необходимость ответа с воздуха армейские чины Таиланда.

У Камбоджи оказалась своя версия событий. Представитель Минобороны этой страны Мали Сочеата 8 декабря сообщила, что именно тайские силы начали атаку на камбоджийские войска в двух приграничных провинциях рано утром в понедельник, особо подчеркнув, что Пномпень решил воздержаться от ответных мер. «Камбоджа призывает Таиланд немедленно прекратить все враждебные действия, угрожающие миру и стабильности в регионе»,— заявила она.

Страны разделяет 800-километровая граница, пролегающая через малонаселенные регионы. Там расположено несколько храмов, которые и Камбоджа, и Таиланд считают своими.

Среди них построенный в ХI веке во время расцвета Кхмерской империи храм Прэахвихеа, который уже не раз становился причиной конфликта.

После падения Кхмерской империи храм отошел Таиланду. Но в 1962 году Международный суд в Гааге передал святыню под юрисдикцию Камбоджи. Бангкок подчинился вердикту суда лишь частично, заявив, что храм, может, и камбоджийский, а вот участок размером 4,6 кв. м, примыкающий к нему,— часть тайской территории.

Нынешним летом многолетний спор вокруг этих территорий перерос в пятидневную войну, которая привела к перемещению сотен мирных жителей с обеих сторон. Вскоре при посредничестве президента США Дональда Трампа было достигнуто перемирие. Причем главе Белого дома хватило всего двух телефонных разговоров. Позвонив тогдашним лидерам обеих стран, он заявил: если военные действия не прекратятся, Вашингтон приостановит торговые переговоры и с Бангкоком, и с Пномпенем. Угроза подействовала. Уже в конце октября на полях саммита АСЕАН в Малайзии лидеры Камбоджи и Таиланда в присутствии Трампа и малайзийского премьер-министра Анвара Ибрагима торжественно подписали расширенное соглашение о прекращении огня.

Разумеется, главные лавры миротворца достались Трампу. «Мы остановили это»,— напомнил о своем вкладе в примирение двух азиатских стран американский президент журналистам, отправляясь на церемонию подписания соглашения в Куала-Лумпур. А днем позже, уже на самом торжественном подписании документа, глава Белого дома назвал примирение Таиланда с Камбоджей «знаменательным днем для народов Юго-Восточной Азии».

Однако уже в середине ноября перемирие оборвалось: Таиланд обвинил Камбоджу в установке новых мин в регионе. И застарелый конфликт двух стран вновь обострился.

Другая миротворческая инициатива Трампа развалилась еще быстрее. 4 декабря в здании вашингтонского Института мира (USIP), который незадолго до мероприятия был переименован в честь Дональда Трампа, президенты Демократической Республики Конго и Руанды Феликс Чисекеди и Поль Кагаме заключили соглашение о прекращении огня на востоке ДРК. Мероприятие сопровождалось многочисленными заявлениями, что сделка, оформленная под эгидой США, приведет к устойчивому урегулированию.

Но уже на следующий день после подписания мирного соглашения на востоке ДРК боевики антиправительственной вооруженной группировки «Движение 23 марта» возобновили бои с конголезской армией и поддерживающими ее бурундийскими солдатами за приграничный город Каманьола (там сходятся границы ДРК, Руанды и Бурунди), вынудив сотни людей бежать через границу в Руанду.

Наталия Портякова