КХЛ изменила формат проведения Матча звезд в Екатеринбурге
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила новый принцип формирования команд, которые примут участие в Фонбет Матче звезд, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Фото: Пресс-служба КХЛ
Согласно новому регламенту, игроки будут разбиты на четыре команды для участия в мини-турнире, который пройдет в формате «4 на 4». Матчи будут состоять из двух периодов по 10 минут, а количество хоккеистов в заявках увеличится до 14.
Командой-хозяином выступит KHL Ural Stars — сборная, составленная из игроков «Автомобилиста», челябинского «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева». Их соперниками станут три сборные, в состав которых войдут спортсмены из 18 оставшихся клубов лиги: KHL World Stars, куда войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты, KHL RUS Stars, собравшая лучших российских игроков, и KHL U23 Stars, в которую попадут молодые звезды, рожденные с 1 января 2003 года.
«Мы специально отошли от привычной географии дивизионов. На правах хозяев в Екатеринбурге сыграют звезды уральских клубов, что создаст особую “домашнюю” атмосферу для болельщиков региона»,— отметил президент КХЛ Алексей Морозов.
Фонбет «Неделя звезд хоккея 2026» впервые пройдет в Екатеринбурге в 2026 году. Соглашение о проведении мероприятия было подписано губернатором Свердловской области Денисом Паслером и президентом КХЛ Алексеем Морозовым. В рамках Недели звезд 6 февраля пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а 7 и 8 февраля состоится Матч звезд КХЛ.
Ранее КХЛ представила логотип и айдентику «Недели звезд хоккея 2026». На ее основе будет выпущена специальная серия атрибутики, которую можно будет приобрести как онлайн, так и на «УГМК Арене» в дни мероприятия.