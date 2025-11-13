КХЛ изменила формат проведения Матча звезд в Екатеринбурге

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила новый принцип формирования команд, которые примут участие в Фонбет Матче звезд, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КХЛ Фото: Пресс-служба КХЛ

Согласно новому регламенту, игроки будут разбиты на четыре команды для участия в мини-турнире, который пройдет в формате «4 на 4». Матчи будут состоять из двух периодов по 10 минут, а количество хоккеистов в заявках увеличится до 14.

Командой-хозяином выступит KHL Ural Stars — сборная, составленная из игроков «Автомобилиста», челябинского «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева». Их соперниками станут три сборные, в состав которых войдут спортсмены из 18 оставшихся клубов лиги: KHL World Stars, куда войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты, KHL RUS Stars, собравшая лучших российских игроков, и KHL U23 Stars, в которую попадут молодые звезды, рожденные с 1 января 2003 года.

«Мы специально отошли от привычной географии дивизионов. На правах хозяев в Екатеринбурге сыграют звезды уральских клубов, что создаст особую “домашнюю” атмосферу для болельщиков региона»,— отметил президент КХЛ Алексей Морозов.

Фонбет «Неделя звезд хоккея 2026» впервые пройдет в Екатеринбурге в 2026 году. Соглашение о проведении мероприятия было подписано губернатором Свердловской области Денисом Паслером и президентом КХЛ Алексеем Морозовым. В рамках Недели звезд 6 февраля пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а 7 и 8 февраля состоится Матч звезд КХЛ.

Ранее КХЛ представила логотип и айдентику «Недели звезд хоккея 2026». На ее основе будет выпущена специальная серия атрибутики, которую можно будет приобрести как онлайн, так и на «УГМК Арене» в дни мероприятия.

Полина Бабинцева