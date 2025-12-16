Сбербанк хочет обанкротить фирму осужденного за хищения курского бизнесмена

В Арбитражный суд Курской области поступило заявление Сбербанка о признании банкротом местного ООО «Сиэми» Виталия Синьговского, осужденного за хищения на строительстве линий обороны в регионе. Сумма требований составляет 34 млн руб. Суть их происхождения не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, ООО «Сиэми» было зарегистрировано в Курске в 2022 году. Основной вид деятельности — производство строительно-монтажных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и генеральный директор — Виталий Синьговский. 2024 год общество сработало с выручкой 128 млн руб. и чистой прибылью 3 млн руб. В отношении общества открыты 26 исполнительных производств на общую сумму 4,4 млрд руб. Остаток задолженности составляет 4,1 млрд руб.

В начале ноября Ленинский райсуд Курска признал главу компании Виталия Синьговского виновным в хищении группой лиц 152,8 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений в регионе (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Его приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск заказчика работ — ликвидируемого АО «Корпорация развития Курской области». Согласно нему, с ответчика решили взыскать 152,8 млн руб.

Глава региона Александр Хинштейн отмечал, что Виталий Синьговский получил срок с учетом досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием и показаний против других участников группировки. «Первый пошел. Остальных не заставят ждать»,— заключил губернатор.

Уголовное дело Синьговского рассматривалось в Ленинском райсуде с начала октября. Глава «Сиэми» находился под стражей с начала года. Изначально ему вменялось мошенническое хищение 50 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

В Ленинском райсуде Курска рассматривается еще одно уголовное дело о хищении более 152 млн руб. при строительстве фортификаций. На скамье подсудимых находятся бывшие гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, гендиректор «Интергазойла», в прошлом сотрудник корпорации Дмитрий Спиридонов и руководитель ООО «КТК сервис» Андрей Воловиков. Все они под стражей. В СИЗО в Москве ожидают завершения расследования бывшие губернатор Курской области Алексей Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов и бенефициар «КТК сервис» Максим Васильев. Последнего накануне этапировали в Курск, суд готовится приступить к рассмотрению его эпизодов.

Егор Якимов