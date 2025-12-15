Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Доходы гостиниц Кубани выросли до 65 млрд рублей за январь—октябрь 2025 года

Гостиничный сектор Краснодарского края по итогам первых десяти месяцев 2025 года продемонстрировал рост доходов. Как рассказали «Ъ-Кубань» в Краснодарстате, организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, заработали 65,17 млрд руб., что на 5,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Фото: alean.ru

Выручка от услуг общественного питания, не включенных в стоимость проживания, также увеличилась. За январь—октябрь 2025 года она составила 3,62 млрд руб., что соответствует росту на 8,8% в годовом выражении.

Сочинские гостиницы за январь—октябрь 2025 года сохранили свои доходы на уровне прошлого года. Как пишет «Ъ-Сочи», крупные организации заработали почти 30,8 млрд руб., что соответствует 100% по сравнению с 2024 годом. Однако выручка от ресторанов и кафе, не входящих в стоимость проживания, снизилась. За десять месяцев 2025 года она составила 2,14 млрд руб., что составляет 91,8% по сравнению с прошлым годом.

В новогодний период Краснодар ожидает прирост туристического потока примерно на 40% по сравнению с прошлым годом. Источником увеличения стало возобновление работы городского аэропорта. По масштабам праздничного оформления Краснодар уступает только Москве и Санкт-Петербургу, занимая третью позицию. Эти города традиционно выглядят наиболее ярко в праздничные дни. Подготовкой краевой столицы к Новому году занимается бизнесмен Сергей Галицкий, финансируя оформление за счет собственных средств.

Работа аэропорта Краснодара была приостановлена в 2022 году по причинам безопасности, однако инфраструктура и персонал сохраняли готовность к возобновлению полетов. С 11 сентября авиагавань вновь начала принимать пассажирские рейсы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Сочи стоимость размещения в гостиницах на новогодний период выросла в среднем на 7–10%, хотя часть отелей сохранила прошлогодние цены. Трехзвездочные гостиницы Сочи предлагают размещение с полным пансионом на три ночи для двух человек от 24 тыс. руб.

Мария Удовик

