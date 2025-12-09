Отели Сочи подняли цены на 7–10% к Новому году

Стоимость проживания в отелях Сочи на новогодние праздники увеличилась в среднем на 7–10% по сравнению с прошлым годом, хотя некоторые гостиницы сохранили прежние тарифы. Об этом заявила эксперт Российского союза туриндустрии Оксана Булах на пресс-конференции «Зимний туристический сезон 2025–2026: популярные тренды и направления».

«В этом году далеко не все регионы показали рост цен. Если мы говорим про Сочи или Крым, то максимальный рост в пределах 7–10%. При этом ряд отелей предлагает отдых по ценам прошлого года»,— прокомментировала эксперт.

Согласно данным эксперта, трехзвездочные гостиницы Сочи предлагают размещение с полным пансионом на три ночи для двух человек от 24 тыс. руб. Четырехзвездочные заведения доступны по стоимости от 39 тыс. руб., а пятизвездочные — от 126 тыс. руб. за аналогичный период и условия.

По словам Оксаны Булах, крупные анапские гостиницы, подготовившие развлекательную программу на новогоднюю ночь, практически полностью забронированы. Тарифы на полный пансион в Анапе составляют от 25 тыс. руб. для трехзвездочных заведений, от 35 тыс. руб. для четырехзвездочных и от 135 тыс. руб. для пятизвездочных. В Ялте размещение на полном пансионе в трехзвездочной гостинице можно найти за 35 тыс. руб. на двоих.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что аренда туристического жилья на новогодние праздники среди городов-миллионников заметнее всего подорожала в Краснодаре и Волгограде, где среднесуточные ставки выросли на 15% — до 4,7 тыс. и 4,2 тыс. руб. соответственно. Наибольшее снижение зафиксировано в Ростове-на-Дону, где стоимость аренды сократилась на 11%, до 3,87 тыс. руб. в сутки.

Анна Гречко