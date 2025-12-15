Суд продлил домашний арест бывшим полицейским по делу Baza

Замоскворецкий суд Москвы продлил до 23 января домашний арест трем бывшим полицейским по делу о получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Домашний арест продлили бывшему начальнику отдела полиции в Краснодаре Александру Аблаеву, бывшему старшему оперуполномоченному отдела полиции Белгорода Александру Селиванову и бывшему сотруднику отделения полиции в Красноярске Сергею Ковалеву.

По версии следствия, бывшие сотрудники полиции получили от журналистов Baza в общей сложности около 300 тыс. руб. Все фигуранты признали вину. В октябре суд изменил им меру пресечения, отправив из СИЗО под домашний арест. В сентябре под домашний арест отправили главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову. Они также признали вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Журналистов вернули на Baza».