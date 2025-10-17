Cуд отправил под домашний арест трех полицейских по делу Baza
Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест старшего оперуполномоченного отдела белгородской полиции Александра Селиванова, начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева и оперуполномоченного отдела уголовного розыска полиции в Красноярске Сергея Ковалева. Их обвиняют в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza. Под домашним арестом они будут находиться 2 месяца, передает ТАСС сообщение суда.
Все полицейские признали свою вину. По версии следствия, силовики за деньги передавали Telegram-каналу служебную информацию. Они получили от журналистов в общей сложности около 300 тыс. руб. Изначально действия сотрудников оценили как превышение должностных полномочий, затем дело переквалифицировали по статье о получении взяток.
23 июля арестовали главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову. Им предъявили обвинение в даче взятки. По этой статье грозит до 12 лет колонии. 18 сентября суд смягчил им меру пресечения и отправил их под домашний арест.
Подробнее читайте в материале «Ъ» «Журналистов вернули на Baza».