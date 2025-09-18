Суд перевел главреда Baza Трифонова из СИЗО под домашний арест

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и отпустил главреда Baza Глеба Трифонова под домашний арест. Перед этим суд удовлетворил ходатайство следствия о закрытии судебного процесса в связи с тем, что на нем будет разглашена тайна предварительного следствия.

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Глеб Трифонов у Замоскворецкого суда

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

22 июля в редакции Baza и квартире Глеба Трифонова прошли обыски, шесть человек, в том числе Татьяну Лукьянову, доставили на допрос. На следующий день суд арестовал главреда и продюсера медиапроекта по обвинению в даче взяток на общую сумму порядка 300 тыс. руб. Журналисты вину не признают. По версии следствия, они покупали служебную информацию у правоохранителей Краснодара, Красноярска и Белгорода.

Ранее по аналогичному ходатайству следствия Замоскворецкий суд перевел под домашний арест продюсера Baza Татьяну Лукьянову. Она была освобождена из под стражи в зале суда.

Ефим Брянцев