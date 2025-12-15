В Прикамье нашли группу пропавших уральских туристов

В Пермском крае нашли группу туристов из Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Спасатели обнаружили их в 5 км от базы. Все участники группы живы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации источника «Ъ-Прикамье», туристов нашли в лесном массиве вблизи горы Ослянка. Участники группы объяснили, что не смогли вовремя прибыть к месту сбора из-за сложных погодных условий и ухудшившегося состояния дороги. Сообщается, что здоровью туристов ничего не угрожает. В скором времени их доставят в ближайший населенный пункт.

Напомним, 13 декабря группа из 15 человек самостоятельно выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва к горе Ослянка. В поселок в этот день вернулись только два туриста. С остальными участниками группы связь была потеряна.

Туристы приехали в Пермский край из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. В их поисках были задействованы следователи и следователи-криминалисты, полиция, МЧС, службы спасения и волонтеры.

Полина Бабинцева