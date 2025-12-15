В горах Пермского края ищут 13 пропавших туристов из Свердловской области

В Пермском крае в горах организованы поиски группы из 13 туристов, которые прибыли в регион из Свердловской области, обстоятельства исчезновения устанавливаются, сообщили в управлении СКР по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительным данным, 13 декабря группа из 15 человек выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва к горе Ослянка. В поселок в этот день вернулись два туриста. Где находятся остальные, на данный момент не установлено. Поисково-спасательными работами с применением специальных технических средств занимаются следователи и следователи-криминалисты, полиция, МЧС, службы спасения и волонтеры.

По информации «Комсомольской правды», группу возглавляет Антон Кореневский — в ее составе находятся туристы из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Они уехали кататься на снегоходах, хотели подняться на вершину горы, в 16:00 перестали выходить на связь. Перед походом туристы не согласовали маршрут с МЧС, а палаток и спутникового телефона у них с собой не было.

Ирина Пичурина