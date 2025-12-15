Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Найдены пропавшие в Горнозаводском округе туристы

Пропавшая тургруппа из 13 человек обнаружена. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Туристы были обнаружены в лесном массиве неподалеку от горы Ослянка. По их словам, они не смогли добраться до точки сбора в условленное время из-за плохой дороги и снегопадов. Здоровью путешественников ничего не угрожает. В ближайшее время их доставят в соседний населенный пункт. 

Как сообщал «Ъ-Прикамье», 13 декабря 2025 года группа туристов из 15 человек самостоятельно выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском районе. На точку сбора группы вышли только два человека, с остальными участниками связь была потеряна.

Туристов искали спасатели, сотрудники краевого МЧС, волонтеры, полицейские и местные жители. Применялись беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. Всего в поисках участвовали более 100 человек и 46 единиц техники.