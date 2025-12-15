Сопредседателю движения-иноагента «Голос» Мельконьянцу утвердили приговор

Мосгорсуд оставил без изменения приговор сопредседателю движения в защиту прав избирателей «Голос» (организация признана в России иноагентом) Григорию Мельконьянцу. В мае этого года его приговорили к пяти годам общего режима за организацию деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили в пресс-службе судов столицы.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Григорий Мельконьянц

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Причиной для возбуждения дела стало взаимодействие «Голоса» (иноагент) с «Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO, организация признана в России нежелательной). Как утверждалось в обвинительном заключении, движение де-факто было структурным подразделением европейской сети. Сам Мельконьянц, по версии следствия, «действовал в интересах недружественных иностранных государств».

Гособвинение запрашивало шесть лет колонии для сопредседателя, защита настаивала на оправдательном приговоре. Адвокаты отмечали, что «Голос» (иноагент), не имел юридического лица, а потому не мог стать соучредителем нежелательной ENEMO. Спустя два месяца после приговора Григорию Мельконьянцу движение объявило о прекращении деятельности.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Григорию Мельконьянцу запросили максимум».

