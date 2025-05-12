Григорию Мельконьянцу запросили максимум

Обвинение запросило для сопредседателя движения «Голос» (внесено в реестр иноагентов) Григория Мельконьянца шесть лет колонии общего режима с запретом заниматься общественно-политической деятельностью сроком на десять лет. Это максимальный срок, который предусматривает вмененная ему в вину статья об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК). Подсудимый и его защита настаивают, что приговор должен быть оправдательным, а обвинение запуталось в организационных формах и статусах юридических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Мельконьянц твердо уверен в своей невиновности по предъявленным обвинениям

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Григорий Мельконьянц твердо уверен в своей невиновности по предъявленным обвинениям

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Прения по делу Григория Мельконьянца прошли 12 мая в Басманном суде Москвы. На них прокурор Евгения Фролова заявила, что гособвинение считает вину подсудимого полностью доказанной и не имеет сомнений в квалификации его действий.

По версии обвинения, «Голос» (внесен в реестр иноагентов) фактически является структурным подразделением «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), признанной в РФ нежелательной организацией. При этом следствие не делает разницы между ассоциацией «Голос» (признана иноагентом в 2013 году, а в 2016-м ликвидирована по требованию Минюста) и движением в защиту прав избирателей «Голос» (внесено в реестр иноагентов), которое было создано в 2013 году участниками ассоциации без образования юридического лица. Движение учреждено на базе одноименной ассоциации, настаивала госпожа Фролова.

А господин Мельконьянц, будучи осведомленным об этих обстоятельствах, в июле 2022 года направил в Центризбирком заявку на участие в круглом столе, а 11 сентября выступил на нем от лица движения.

В дальнейшем он не отказался от взятых на себя обязательств по руководству деятельностью организации и «продолжал свои преступные действия» вплоть до задержания в августе 2023-го, рассказала прокурор. По ее словам, это подтверждается показаниями свидетелей обвинения, в числе которых — зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, бывший координатор «Голоса» (внесен в реестр иноагентов) в Кемеровской области Сергей Пискунов (внесен в реестр иноагентов), оперативник Сергей Бабыкин и следователь Тамерлан Караев.

Стороной защиты, добавила Евгения Фролова, также был допрошен ряд свидетелей, но они «в общей своей массе больше рассказывали о себе и своих заслугах, а не о подсудимом, воспринимая судебное заседание как трибуну для публичных выступлений перед СМИ». Ни один свидетель защиты, заверила гособвинитель, «не показал суду конкретику». Тем не менее она попросила суд обратить особое внимание на показания свидетеля защиты, политика Бориса Надеждина, который в своем эмоциональном выступлении акцентировал внимание на том, что «ассоциация маскировалась и пряталась от "щемления"», процитировала прокурор.

Напомним, что в качестве свидетелей защиты на суде также выступили бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, лидер «Яблока» Николай Рыбаков, экс-депутат Мосгордумы Михаил Тимонов (внесен в реестр иноагентов), политолог Александр Кынев и бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр иноагентов). Все они (впрочем, как и свидетель обвинения Дмитрий Реут) говорили о том, что подсудимый широко известен в качестве независимого эксперта по выборам, а его заключения относительно прав наблюдателей и избирателей всегда были конструктивными.

Сам Григорий Мельконьянц, подводя итоги процесса, пожаловался, что вынужден доказывать «отрицательный факт», потому что движение «Голос» (внесено в реестр иноагентов) не является структурным подразделением нежелательной ENEMO, и уж тем более он не мог заниматься организацией его деятельности путем выступления на круглом столе в Центризбиркоме. Подсудимый напомнил, что в список нежелательных могут быть внесены только иностранные организации, а деятельность «Голоса» (внесен в реестр иноагентов) никогда таковой не признавалась, о чем даже есть официальный ответ Минюста. К тому же движение, не имея юридического лица, никак не могло стать соучредителем нежелательной ENEMO, потому что это противоречит уставу самой международной организации. Обвинение просто запуталось в организационных формах и статусах юридических лиц, констатировал обвиняемый.

«Если перефразировать известную цитату "натянуть сову на глобус", которая означает концепцию, полученную подтасовкой фактов, то сторона обвинения попыталась натянуть ЕНЕМО (признана в РФ нежелательной организацией.— "Ъ") на движение "Голос" (внесено в реестр иноагентов.— “Ъ”). Но безрезультатно»,— заключил господин Мельконьянц.

Его защитники также обратили внимание на то, что в деле много неясных формулировок: например, подсудимому инкриминируют попытку причинить ущерб российской государственности, но это не правовое понятие. «Единственный возможный приговор —оправдательный», — заключил адвокат Михаил Бирюков.

После того как Григорий Мельконьянц выступил с последним словом, судья Евгения Николаева удалилась для вынесения приговора. Она провозгласит его 14 мая.

Анастасия Корня