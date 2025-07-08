Движение-иноагент «Голос» объявило о прекращении деятельности

Российское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» (внесено в реестр иноагентов) объявило о прекращении деятельности. Решение связано с приговором в отношении сопредседателя движения Григория Мельконьянца, которого осудили на 5 лет по обвинению в организации деятельности нежелательной в РФ организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В «Голосе» (иноагент) заявили, что в ходе суда над сопредседателем «так и не были представлены факты противоправной деятельности... не говоря уж о фактах нанесения какого-то ущерба интересам РФ и ее граждан». «Наоборот, эта деятельность была глубоко патриотична», — подчеркивается в заявлении. Участники считают, что вердикт суда ставит под угрозу как самих правозащитников, так и тех, кто обращается за консультацией и юридической помощью.

«Наблюдение за выборами — это не политическая деятельность, а способ защиты конституционного строя России и гарантируемое государством право граждан, — заявили в движении. — Справедливость, увы, побеждает не всегда — за нее нужно бороться. И всегда есть риск проиграть. В этот раз получилось так».

Подробнее о деле господина Мельконьянца — в материале «Григорию Мельконьянцу запросили максимум».