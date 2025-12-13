«РИА Новости»: Лурье по документам осталась собственницей квартиры Долиной

Полина Лурье до сих пор значится собственницей квартиры в Москве, которую продала певица Лариса Долина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на регистрационные данные объекта недвижимости.

Согласно документам, у квартиры один собственник, который купил ее в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого квартира 19 лет была во владении другого человека.

В прошлом году Лариса Долина продала квартиру за 112 млн руб. Полине Лурье. Позднее певица заявила, что стала жертвой мошенников и что отдала им полученные деньги. В судебных документах, по данным ТАСС, указано, что госпожа Долина в момент продажи недвижимости считала себя участницей спецоперации по поимке преступников. Сообщалось, что суд вернул ей право собственности на недвижимость. Госпожа Лурье направила жалобу в Верховный суд.

