В вуз пришла реформа

И.о. ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков не стал продлевать контракт с проректором по магистратуре Натальей Андрейченко, рассказала «Ъ-Урал» директор департамента вуза по связям с общественностью Анна Шкерина. Она отметила, что отставка прошла в рамках «реформы административного блока университета». «Подразделение, которое курировала Наталья Андрейченко, будет переподчинено проректору по образовательной деятельности Олегу Обухову, назначенному на эту должность в октябре. Процесс реорганизации запущен»,— подчеркнула госпожа Шкерина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Обабков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Илья Обабков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам директора департамента, переподчинение позволит оптимизировать работу, исключить дублирование функций и создать сильный единый учебный блок. «Текущие вопросы и вопросы развития будут находиться в ведении одного проректора. Такая модель характерна для хорошо и эффективно работающего университета»,— отметила Анна Шкерина.

Наталья Андрейченко заняла должность проректора УрФУ в 2022 году. Ранее, с 2002 года, она была преподавателем кафедры прикладной информатики в экономике Ростовского государственного университета (РГУ), в 2007-м перешла в Южный федеральный университет (ЮФУ): работала старшим преподавателем кафедры теории рынка, с 2014 года — доцентом кафедры «Управление человеческими ресурсами» экономического факультета, с декабря того же года — заместителем руководителя Центра маркетинга и коммуникаций экономического факультета. В 2017 году утверждена заместителем ответственного секретаря приемной комиссии вуза по магистратуре, в 2019 году — директором проектного офиса инициатив и стратегических коммуникаций ЮФУ.

Как ранее сообщили «Ъ-Урал» в УрФУ, университет в 2025 году выполнил план приема по программам магистратуры на 100%. Вуз сохранил 3 тыс. бюджетных мест, что соответствует показателю прошлого года. Наибольшее количество бюджетных мест для магистрантов было на специальностях «Строительство» (160 мест), «Электроэнергетика и электротехника» (108 мест), «Радиотехника» (98 мест), «Информатика и вычислительная техника» (90 мест), наименьшее — по направлению «Юриспруденция» (шесть мест).

Илья Обабков приступил к кадровым изменениям в руководстве УрФУ в октябре. В отставку были отправлены директор по образовательной деятельности Сергей Князев, проректор по воспитательной работе Дмитрий Лоевский и проректор по информационной политике Алексей Фаюстов. Глава университета тогда пояснил, что господину Князеву была предложена работа профессора в Институте радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ (ИРИТ-РТФ), господину Лоевскому — советника и.о. ректора, господину Фаюстову — и.о. директора департамента факультета журналистики Уральского гуманитарного института (УГИ). Проректором по образовательной деятельности был утвержден Олег Обухов, проректором по молодежной политике — экс-глава департамента информполитики Свердловской области Александр Иванов.

Свои должности в руководстве УрФУ сохранили первые проректоры Дмитрий Бугров, Сергей Кортов и Даниил Сандлер (отвечает за сферу экономики и стратегического развития), проректоры Александр Германенко (по науке), Сергей Тушин (по международным связям), Павел Мезенцев (по общим вопросам) и директор департамента по информационным технологиям Алексей Сысков.

УрФУ является крупнейшим вузом Урала. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программах и обучаются 50 тыс. студентов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, УрФУ занял 11 место в рейтинге лучших вузов России в 2025 году.

Василий Алексеев