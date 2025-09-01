Вузы зашли на вторую ступень

Уральские университеты полностью выполнили планы приема по программам магистратуры — только в четырех вузах к учебе приступают более 4 тыс. человек. Обучение в среднем подорожало на 6-8%. Самыми дорогостоящими стали магистерские программы «Программная инженерия» и «Дизайн» — их стоимость достигает 365 тыс. руб. в год.



Как рассказали «Ъ-Урал» в Уральском федеральном университете (УрФУ), на бюджетные места программ магистратуры было зачислено чуть более 3 тыс. человек, план набора выполнен на 100%. Общее число бюджетных мест в магистратуре сохранилось на уровне прошлого года.

Самое большое количество бюджетных мест для магистрантов в УрФУ было на специальностях «Строительство» (160 мест), «Электроэнергетика и электротехника» (108 мест), «Радиотехника» (98 мест), «Информатика и вычислительная техника» (90 мест). Наименьшее число бюджетных мест на магистратуре по направлению «Юриспруденция» (6 мест). По данным на конец августа, вуз заключил 281 платный договор на магистерские программы, но это число может вырасти.

В Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) поступили 932 магистранта. Согласно данным на сайте университета, по программам очной магистратуры в этом году было доступно 13 бюджетных мест на специальности «Управление качеством в бизнес-системах», очно-заочной — девять мест на специальности «Корпоративные информационные системы»: в общей сложности 22 места. Студенты заочных программ магистратуры обучаются только на договорной основе.

В Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) на программы магистратуры в 2025 году предлагали 601 бюджетное место. Наиболее востребованными специальностями стали психологические. В частности, на направление «Психология развития и кризисная психология» заявления подали 183 человека при 40 платных местах на направление «Психологическое консультирование» — 234 заявления при 60 платных местах (бюджетная основа на программах отсутствует). На программу «Логопедия» поступило 196 заявлений на 20 бюджетных мест.

В Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) общее число магистрантов-бюджетников составило 106 человек, из них на очной форме обучения — чуть более 80, план приема был закрыт полностью. На договорной основе зачислено около 120 человек. Стоимость обучения по программам магистратуры составила 194 тыс. руб. — это на 6% больше суммы в прошлом году (183 тыс. руб.).

Дороже всего в УрФУ обходится магистратура по специальностям «Программная инженерия» и «Дизайн» (365 тыс. руб. в год). В среднем стоимость программ обучения, по данным пресс-службы университета, выросла на 8% с прошлого года — это показатели в пределах инфляции.

Стоимость внебюджетной магистратуры УрГЭУ по направлениям «Прикладная информатика», «Технология продукции и организация общественного питания», «Управление качеством» составит 204 тыс. руб. за учебный год, по остальным — 182 тыс. руб. Для студентов действует скидка на основании вступительных испытаний: если они сдали их на баллы выше 50, стоимость обучения составит 140 тыс. руб.

Стоимость обучения в УрГПУ за год варьируется от 75 тыс. руб. до 181 тыс. руб. Среди наиболее дорогих — «Образование в области физической культуры и безопасности жизнедеятельности», «География и экологический туризм», «Веб-психология и психологическое консультирование в цифровой среде», «Система подготовки в единоборствах». В 2024 году стоимость этих специальностей составляла 169,2 тыс. руб. (рост на 7%).

Перечень специальностей магистратуры в университете заметно расширился после объединения с Российским государственным профессионально-педагогическим университетом (РГППУ) в конце 2024 года.

Как рассказали корреспонденту «Ъ-Урал» в Минобразования РФ, со следующего года возможность поступать на программы магистратуры для тех, кто не оканчивал соответствующего бакалавриата, может быть отменена. Это связано с образовательной реформой, подразумевающей уход от Болонской системы.

Однако директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин отметил, что особого ажиотажа на программы магистратуры в этом году не наблюдалось.

«Все понимают, что в этом году мы набрали бакалавров, и им ведь тоже нужно дать что-то, чтобы они завершили процесс обучения — если не магистратуру, то что-то другое. На мой взгляд, она должна существовать еще лет десять»,— сказал он.

Господин Марамыгин добавил, что университеты ограничены в повышении цены на магистерские программы, поскольку они не пользуются «колоссальным спросом». «Если кто-то резко повысит цены, то он понимает, что он просто останется без набора»,— пояснил он.

Анна Капустина