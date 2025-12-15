МВД: курьеры мошенников используют фальшивые документы ФСБ

Курьеры мошенников используют поддельные документы ФСБ, в которых говорится о «досудебной бухгалтерии». Такого понятия в правовом поле не существует, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

В ведомстве уточнили, что подобные документы используют колл-центры «для придания законного вида деятельности курьеров», забирающих наличные у граждан. По закону экспертиза может быть назначена только в рамках судопроизводства (судебная экспертиза) либо для досудебного урегулирования спора, но по определенной процедуре (внесудебная экспертиза).

В МВД сообщали, что телефонные и интернет-мошенники применяют психологические методы, чтобы захватить внимание жертвы и отключить ее критическое мышление. По данным «Билайна», самой распространенной мишенью остаются люди старшего возраста. ВТБ уточнял, что в 2025 году средняя сумма попытки хищений мошенниками снизилась в четыре раза.

