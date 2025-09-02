МВД: мошенники используют эмоции для отключения критического мышления жертвы

Телефонные и интернет-мошенники применяют психологические методы, чтобы захватить внимание жертвы и отключить ее критическое мышление, предупредили в профильном управлении МВД России. Главным инструментом преступников становятся сильные эмоции вроде чувства страха и жадности, отметили в ведомстве.

Преступники могут пугать сообщениями «Ваш счет взломан, срочно переведите деньги» или заманивать выигрышами с требованием оплатить комиссию. Иногда они звонят «от банка» или подделывают голос знакомого через технологию дипфейк. Для усиления эффекта мошенники искусственно ограничивают жертве время для раздумий. Еще один прием — информационная перегрузка: использование сложных терминов, длинных инструкций и большого количества деталей заставляет мозг человека переставать полноценно анализировать происходящее.

В МВД отмечают, что на такие уловки попадаются даже образованные и опытные люди — ученые, IT-специалисты, сотрудники банков. Это связано с тем, что эмоции обрабатываются мозгом быстрее, чем работает логика. К тому же стресс после контакта с мошенником может сохраняться какое-то время, снижая способность мыслить критически.

Правоохранители советуют прерывать разговоры с подозрительными собеседниками, брать паузу на раздумья и звонить только по официальным номерам организаций, а не по данным из SMS.