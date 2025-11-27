ВТБ: средний «чек» мошенников упал в четыре раза

В 2025 году средняя сумма попытки хищений мошенниками снизилась в четыре раза, сообщили в ВТБ (MOEX: VTBR). Клиенты банка уберегли от атак злоумышленников на 16% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в преддверии 16-го инвестфорума ВТБ «Россия зовет!» рассказал замруководителя департамента по обеспечению безопасности—вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Ключевыми методами преступников остаются социальная инженерия и кибератаки, но они «эволюционируют». Злоумышленники могут звонить от лица операторов мобильной связи под предлогом изменения тарифов, выводить средства через криптовалюту или дублировать аккаунты пользователей в мессенджерах, перечислили в ВТБ.

Главным трендом этого года банк назвал дипфейки. Мошенники также применяют схемы с обналичиванием, убеждая жертв передать наличные через курьера, что помогает им не оставлять цифровой след. Помимо этого использовалось вредоносное приложение NFC Gate: оно перехватывает сигнал бесконтактного чипа и передает его на другое устройство.

ВТБ отчитался, что за 2,5 года обнаружил почти 300 тыс. дропов (участников мошеннических схем, связанных с переводом или обналичиванием средств). В результате удалось заблокировать более 4 млрд руб. похищенных денежных средств.

В ВТБ действует программа защиты клиентов — в частности, банк предупреждает о мошеннической атаке при установке приложений для удаленного доступа к смартфону или звонках с подозрительных номеров. Для подтверждения онлайн-операции банк может попросить приложить банковскую карту к смартфону или сделать селфи. В ВТБ заявили, что использование биометрии в приложении «сводит риск успешных мошеннических атак практически к нулю».

