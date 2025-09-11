«Билайн»: самый настойчивый мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз

Самый настойчивый в этом году телефонный мошенник пытался дозвониться до абонента «Билайна» более 17,6 тыс. раз. Звонки продолжались на протяжении восьми часов, сообщили «РИА Новости» в компании.

Этот случай произошел 30 июня. Абоненту из Дагестана в период с 8:00 до 16:00 в среднем поступало по 36 звонков в минуту. В общей сложности с января по август 2025 года антифрод-система «Билайна» заблокировала более 2,2 млрд спам-звонков и почти 560 млн мошеннических вызовов.

Оператор уточнил, что самой распространенной мишенью остаются люди старшего возраста. Чуть больше трети заблокированных звонков (202 млн) пришлось на клиентов старше 65 лет, при этом чаще звонили мужчинам (56%).

МВД рекомендует не отвечать на смс с неизвестных номеров и удалять их, в том числе для защиты данных на «Госуслугах». В ведомстве рассказывали, что телефонные и интернет-мошенники применяют психологические методы, чтобы захватить внимание жертвы и отключить ее критическое мышление.

О борьбе с кибермошенничеством в РФ — в материале «Ъ» «Власти наносят пакетный удар».