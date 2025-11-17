С родителями сводят счеты

С начала года в России зафиксировано более 6 тыс. инцидентов, когда киберпреступники через игры, социальные сети и мессенджеры, используя социальную инженерию, манипулировали детьми в возрасте от 10 до 14 лет для хищения денег со счетов их родителей. Общий ущерб от таких схем оценивается в сумму, превышающую 850 млн руб. Для мошенников эта категория жертв, уже активно освоившая онлайн-сервисы, наиболее привлекательна в силу ее незащищенности и доверчивости.

Количество атак, в которых злоумышленники использовали социальную инженерию, чтобы управлять действиями детей для хищения денег с банковских счетов их родителей, составило более 6 тыс. за период с января по октябрь 2025 года, рассказали “Ъ” аналитики ИБ-компании F6. Общий ущерб от таких преступлений с начала года может превышать 850 млн руб., оценивают они. Средний возраст детей, которых мошенники атакуют для кражи денег родителей,— 10–14 лет.

Три основных направления, на которых киберпреступники атакуют детей,— компьютерные игры, социальные сети и популярные мессенджеры, отмечают в F6.

При этом наименее защищенными являются игровые среды, такие как Roblox и Minecraft, где открытые чаты и использование псевдонимов упрощают злоумышленникам идентификацию детей. Хотя платформы внедряют базовые меры безопасности, преступники могут использовать для их обхода неофициальные лаунчеры (программы для запуска игр), в которых ограничения на обмен сообщениями могут быть отключены.

Дополнительными векторами атак служат мошеннические видео на YouTube, предлагающие игровые бонусы за переход по встроенным ссылкам в Telegram, а также прямое указание контактов в никнеймах внутри игр для последующего перевода общения на внешние платформы, например в Telegram.

Как отмечает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, дети психологически уязвимы: они склонны доверять, при этом активно пользуются онлайн-платформами, где злоумышленники маскируются под сверстников. Кроме того, у детей часто есть доступ к устройствам родителей с сохраненными банковскими данными, добавляет он.

Согласно статистике МВД РФ за январь—сентябрь 2025 года, из 522 тыс. зарегистрированных киберпреступлений 63,2% (330,2 тыс. инцидентов) пришлись на кражи и мошенничество. Несмотря на небольшое общее снижение числа преступлений, их структура смещается в сторону финансово мотивированных атак, включая целевой обман детей, добавляет Игорь Бедеров.

200 миллиардов рублей составил ущерб от действий кибермошенников в России в 2024 году, по данным МВД РФ.

Мошеннические схемы направлены на получение доступа к финансам родителей. Преступники предлагают детям игровую валюту, редкие предметы или участие в розыгрышах, перечисляют в F6. После установления контакта злоумышленники под предлогом «заданий» требуют сделать фотографии экранов с банковскими приложениями, перевести средства или даже оформить кредит, применяя тактики запугивания, вплоть до угроз уголовной ответственности для родителей.

Во время круглого стола в Госдуме 10 ноября председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что российских детей уже с восьмилетнего возраста вовлекают в преступную деятельность с помощью социальных сетей и игровых платформ. По словам депутата, по этой теме в ее комитет «поступают едва ли не ежедневно письма от родительского сообщества».

Рост финансового мошенничества с вовлечением несовершеннолетних в качестве промежуточного звена обусловлен ранним возрастом цифровой социализации и недостаточным уровнем критического мышления у детей, говорит специалист группы социально-технического тестирования компании «Бастион» Мария Сергеева. Ключевым фактором эффективности являются методы социальной инженерии, использующие геймифицированные сценарии, которые требуют минимальных затрат на тиражирование, в то время как существующие образовательные программы по цифровой безопасности недостаточно ориентированы на отработку практических навыков противодействия именно этим манипулятивным техникам, заключает она.

Марианна Голдобенкова, Филипп Кравченко