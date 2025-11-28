Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Генпрокуратура просит признать экстремистской панк-группу Pussy Riot

Генпрокуратура подала иск о признании экстремистской и запрете в России панк-группы Pussy Riot, сообщается на сайте Минюста. Судебное разбирательство по этому вопросу назначено на 15 декабря в Тверском суде Москвы.

Участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (слева, объявлена в РФ иноагентом) и Мария Алехина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot к срокам от восьми до 13 лет колонии по обвинению в распространении военных фейков (пункты «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Марии Алехиной назначили 13 лет колонии заочно, Тасо Плетнер — 11 лет, Ольге Борисовой, Диане Буркот и Алине Петровой — восемь лет лишения свободы.

В марте прошлого года участницу Pussy Riot и бывшего муниципального депутата Людмилу (Люсю) Штейн заочно приговорили к шести годам колонии по делу о фейках. Заочный приговор по аналогичной статье вынесен и в отношении сооснователя Pussy Riot Петра Верзилова (объявлен иноагентом). Ему назначили восемь лет и четыре месяца колонии.

Полина Мотызлевская

Дело Pussy Riot

21 февраля 2012 года в храме Христа Спасителя участницы группы Pussy Riot провели акцию под названием «панк-молебен», исполнив у алтаря песню «Богородица, Путина прогони!», после чего были выведены из храма охраной. По материалам выступления был смонтирован видеоролик, в тот же день набравший на портале YouTube около 600 тыс. просмотров

Фото: Sergey Ponomarev / AP

3 марта 2012 года по обвинению в хулиганстве были задержаны активистки Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова (объявлена иностранным агентом), а 12 марта им было предъявлено официальное обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по мотивам религиозной ненависти (ч. 2 ст. 213 УК РФ) На фото: акция в поддержку Pussy Riot

Фото: Evgeny Feldman / Novaya Gazeta / Reuters

15 марта 2012 года стало известно о задержании третьей участницы «панк-молебна» — Екатерины Самуцевич. Ей были предъявлены те же обвинения На фото: акция в поддержку Pussy Riot в православном храме Вены

Фото: Thomas Draschan

17 августа 2012 года суд признал Толоконникову (объявлена иноагентом), Алехину и Самуцевич виновными и приговорил каждую к двум годам заключения в колонии общего режима &lt;br> На фото: участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова на заседании Таганского районного суда

На фото: участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова на заседании Таганского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

1 октября 2012 года Мосгорсуд начал рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Pussy Riot на приговор. Однако в тот же день заседание было перенесено из-за того, что Екатерина Самуцевич отказалась от услуг адвокатов

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

10 октября 2012 года новый адвокат Ирина Хрунова заявила в суде, что Екатерина Самуцевич сразу после начала акции в храме Христа Спасителя была задержана охранником и не участвовала в «танцах и выкриках». В тот же день суд заменил срок наказания Самуцевич на условный, освободив ее в зале суда &lt;br> На фото: патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время молебного пения в защиту веры, поруганных святынь, церкви и ее доброго имени у стен храма Христа Спасителя

На фото: патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время молебного пения в защиту веры, поруганных святынь, церкви и ее доброго имени у стен храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Приговор другим участницам был оставлен без изменений. 22 октября 2012 года СМИ сообщили, что Надежда Толоконникова (объявлена иноагентом) этапирована в женскую колонию №14 в Мордовии, а Мария Алехина — в колонию №28 в Пермском крае &lt;br> На фото: участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (объявлена иноагентом)

На фото: участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (объявлена иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

После вынесения приговора Pussy Riot во многих странах прошли акции протеста, участники которых в знак солидарности с участницами панк-группы надели балаклавы &lt;br> На фото: участница группы Pussy Riot Мария Алехина

На фото: участница группы Pussy Riot Мария Алехина

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Свое недовольство исходом процесса высказали ряд общественных деятелей и знаменитостей &lt;br> На фото: участница группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич

На фото: участница группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

В Москве в то же время прошел автопробег по Садовому кольцу в поддержку Русской православной церкви

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Международная организация Amnesty International назвала девушек «узницами совести». Свое недовольство приговором высказали также Human Rights Watch и ОБСЕ &lt;br> На фото: акция арт-активистов в поддержку панк-группы Pussy Riot на Садовом кольце

На фото: акция арт-активистов в поддержку панк-группы Pussy Riot на Садовом кольце

Фото: Коммерсантъ / Александр Вайнштейн  /  купить фото

В США представитель Белого дома Джош Эрнст заявил, что администрация президента Обамы разочарована «несоразмерным» приговором. Представительница Госдепа Виктория Нуланд призвала российские власти пересмотреть дело и обеспечить соблюдение права на свободу слова &lt;br> На фото: участники молебного пения в защиту веры, поруганных святынь, церкви и ее доброго имени

На фото: участники молебного пения в защиту веры, поруганных святынь, церкви и ее доброго имени

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала решение суда «чрезмерно жестким» и несовместимым «с европейскими ценностями правопорядка и демократии». Она добавила, что гражданское общество и политически активные граждане являются «необходимым условием для модернизации России, а не угрозой» На фото: участница феминистской панк-группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Глава МИД Швеции Карл Бильдт в своем микроблоге в Twitter подчеркнул: «Даже уполномоченный по правам человека в России считает тюремный срок Pussy Riot несправедливым и призывает его обжаловать. Сложно с этим не согласиться» &lt;br> На фото: участницы панк-группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич, Надежда Толоконникова (объявлена иноагентом), Мария Алехина во время предварительных слушаний в Хамовническом суде

На фото: участницы панк-группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич, Надежда Толоконникова (объявлена иноагентом), Мария Алехина во время предварительных слушаний в Хамовническом суде

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон отметила, что приговор «ставит под вопрос международные обязательства России по обеспечению честного, прозрачного и независимого судебного процесса» &lt;br> На фото: сторонница Pussy Riot во время оппозиционной акции «Марш миллионов»

На фото: сторонница Pussy Riot во время оппозиционной акции «Марш миллионов»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вокалист рок-группы Red Hot Chili Peppers Энтони Киддис надел на концерт в Санкт-Петербурге футболку с надписью Pussy Riot

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Беляев

На ежегодном европейском гей-параде Christopher Street Day некоторые участники также выражали поддержку Pussy Riot

Фото: Thomas Peter / Reuters

В ночь на 17 августа 2012 года на соборе Иоанна Предтечи в Пскове неизвестные написали «Долой церковных мракобесов» и «Уважуха Pussy Riot», а еще через три дня в городе Великие Луки Псковской области неизвестные лица написали на стене храма «Свободу Pussy Biot», допустив ошибку в названии группы (на фото участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

20 августа 2012 года в городе Балтийск Калининградской области двое юношей-сторонников Pussy Riot совершили попытку поджога кафедрального Свято-Георгиевского морского собора Балтийского флота. Пожар удалось быстро потушить; сгорела лишь часть двери. Хулиганы также написали на стенах храма фразы «Откройте глаза!», «Бросайте веру» и «666» &lt;br> На фото: митинг по поводу слушания по существу уголовного дела участниц панк-группы Pussy Riot

На фото: митинг по поводу слушания по существу уголовного дела участниц панк-группы Pussy Riot

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

В Санкт-Петербурге в июле 2012 года прошла акция в поддержку Pussy Riot, во время которой одну из участниц символически распяли у Собора Воскресения Христова на Крови (Спаса-на-Крови)

Фото: ZakS.Ru

Петербургский художник Петр Павленский в знак поддержки девушек из панк-группы Pussy Riot зашил себе рот

Фото: Trend Photo Agency / Reuters

Сторонники участниц панк-группы Pussy Riot залезли в клетку у здания Таганского суда

Фото: Андрей Теличев / РИА Новости

Певица Мадонна на своем официальном сайте выразила протест против приговора, назвав его «слишком жестоким» и «бесчеловечным»

Фото: Oleg Sharan / AP

17 августа 2012 года, в день оглашения приговора Pussy Riot, оставшаяся на свободе участница группы вышла на балкон дома напротив Хамовнического суда и исполнила песню «Путин зажигает костры революций»

Фото: Misha Japaridze / AP

16 июля 2013 года группа Pussy Riot выпустила первый после «панк-молебна» клип под названием «Как в красной тюрьме». Его главным героем стал президент «Роснефти» Игорь Сечин, портрет которого в кадре поливали черной жидкостью

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

В последующие годы участники Pussy Riot неоднократно записывали провокационные клипы, в 2015 году Надежда Толоконникова (объявлена иноагентом) и Мария Алехина также сыграли в эпизоде третьего сезона сериала «Карточный домик»

Фото: NetFlix

18 февраля 2014 года в Сочи во время съемок видеоклипа «Путин научит тебя любить родину» на участниц группы Pussy Riot напали местные казаки. Они хлыстали девушек нагайками и срывали с них цветные балаклавы. Участницы Pussy Riot были задержаны на несколько часов, а напавший на них казак оштрафован

Фото: Morry Gash / AP

12 июня 2015 года в Москве были задержаны участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (справа, объявлена иноагентом) и акционистка Катрин Ненашева (слева). Девушки, переодетые в форму заключенных, шили российский триколор на Болотной площади. Из-за акции в поддержку женщин в колониях они провели в отделении полиции более трех часов

Фото: Филипп Киреев / ТАСС

24 мая 2018 года участницы группы Pussy Riot опубликовали в газете Le Monde обращение к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с призывом потребовать от президента России Владимира Путина освобождения украинского режиссера Олега Сенцова. До этого Pussy Riot несколько раз проводили акции в его поддержку, а Мария Алехина и Ольга Борисова были задержаны в Якутске за акцию вблизи колонии, в которой содержался Олег Сенцов (последняя была оштрафована за это на 20 тыс. руб.)

Фото: кадр из видео

15 июля 2018 года во время финального матча чемпионата мира по футболу активисты Pussy Riot переоделись в полицейскую форму и выбежали на поле стадиона «Лужники». Акция «Милиционер вступает в игру» была направлена против незаконных арестов на митингах. Ее участники получили по 15 суток ареста

Фото: Коммерсантъ / Михаил Шапаев/РФС  /  купить фото

Фото: Sergey Ponomarev / AP

Фото: Evgeny Feldman / Novaya Gazeta / Reuters

Фото: Thomas Draschan

На фото: участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова на заседании Таганского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

На фото: патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время молебного пения в защиту веры, поруганных святынь, церкви и ее доброго имени у стен храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На фото: участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (объявлена иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

На фото: участница группы Pussy Riot Мария Алехина

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На фото: участница группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На фото: акция арт-активистов в поддержку панк-группы Pussy Riot на Садовом кольце

Фото: Коммерсантъ / Александр Вайнштейн  /  купить фото

На фото: участники молебного пения в защиту веры, поруганных святынь, церкви и ее доброго имени

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

На фото: участницы панк-группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич, Надежда Толоконникова (объявлена иноагентом), Мария Алехина во время предварительных слушаний в Хамовническом суде

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

На фото: сторонница Pussy Riot во время оппозиционной акции «Марш миллионов»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Беляев

Фото: Thomas Peter / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

На фото: митинг по поводу слушания по существу уголовного дела участниц панк-группы Pussy Riot

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Фото: ZakS.Ru

Фото: Trend Photo Agency / Reuters

Фото: Андрей Теличев / РИА Новости

Фото: Oleg Sharan / AP

Фото: Misha Japaridze / AP

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Фото: NetFlix

Фото: Morry Gash / AP

Фото: Филипп Киреев / ТАСС

Фото: кадр из видео

Фото: Коммерсантъ / Михаил Шапаев/РФС  /  купить фото

