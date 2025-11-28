Генпрокуратура просит признать экстремистской панк-группу Pussy Riot

Генпрокуратура подала иск о признании экстремистской и запрете в России панк-группы Pussy Riot, сообщается на сайте Минюста. Судебное разбирательство по этому вопросу назначено на 15 декабря в Тверском суде Москвы.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (слева, объявлена в РФ иноагентом) и Мария Алехина

В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot к срокам от восьми до 13 лет колонии по обвинению в распространении военных фейков (пункты «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Марии Алехиной назначили 13 лет колонии заочно, Тасо Плетнер — 11 лет, Ольге Борисовой, Диане Буркот и Алине Петровой — восемь лет лишения свободы.

В марте прошлого года участницу Pussy Riot и бывшего муниципального депутата Людмилу (Люсю) Штейн заочно приговорили к шести годам колонии по делу о фейках. Заочный приговор по аналогичной статье вынесен и в отношении сооснователя Pussy Riot Петра Верзилова (объявлен иноагентом). Ему назначили восемь лет и четыре месяца колонии.

Полина Мотызлевская