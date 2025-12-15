Daily Mail: в Сиднее после теракта нашли свиные головы на мусульманском кладбище

На мусульманском кладбище на западе Сиднея нашли свиные головы, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел после вчерашнего теракта на пляже Сиднея, где двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по людям. Погибли 16 человек, в том числе один из стрелков.

По предварительным данным, нападавшие — 24-летний Навид Акрам и его 50-летний отец Саджид Акрам. Мусульманские лидеры Сиднея уже заявили, что они откажутся проводить похоронные обряды или принимать тела стрелков. «Никто из нас не одобряет их действия, это убийство невинных мирных жителей»,— прокомментировал доктор Джамал Рифи, которого газета называет «известным исламским лидером Сиднея».

Нападение было осуществлено в первый день еврейского праздника Ханука. На месте происшествия также нашли самодельные взрывные устройства. Второй стрелок был ранен и находится в критическом состоянии. По данным RT, в числе пострадавших есть россиянка, ей прострелили руку. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе предложил ужесточить национальное законодательство, регулирующее оборот оружия.