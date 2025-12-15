Премьер Австралии после стрельбы на пляже предложил ужесточить законы об оружии

Глава кабмина Австралии Энтони Альбанезе предложил ужесточить национальное законодательство, регулирующее оборот оружия. Заявление последовало после теракта на пляже Бонди в Сиднее, где в воскресенье погибли 16 человек.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе

Фото: Flavio Brancaleone / Reuters Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе

Фото: Flavio Brancaleone / Reuters

«Правительство готово принять все необходимые меры. В том числе, это касается необходимости ужесточения законов об оружии… Обстоятельства жизни людей могут измениться. Со временем люди могут радикализироваться. Лицензии не должны быть бессрочными», — сказал премьер-министр журналистам (цитата по Associated Press).

Премьер намерен проработать новые ограничения, в том числе на количество единиц оружия, которое может получить владелец лицензии. Обсуждение господин Альбанезе намерен инициировать на встрече с руководителями штатов и территорий страны.

Эрнест Филипповский