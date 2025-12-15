Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Премьер Австралии после стрельбы на пляже предложил ужесточить законы об оружии

Глава кабмина Австралии Энтони Альбанезе предложил ужесточить национальное законодательство, регулирующее оборот оружия. Заявление последовало после теракта на пляже Бонди в Сиднее, где в воскресенье погибли 16 человек.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе

Фото: Flavio Brancaleone / Reuters

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе

Фото: Flavio Brancaleone / Reuters

«Правительство готово принять все необходимые меры. В том числе, это касается необходимости ужесточения законов об оружии… Обстоятельства жизни людей могут измениться. Со временем люди могут радикализироваться. Лицензии не должны быть бессрочными», — сказал премьер-министр журналистам (цитата по Associated Press).

Премьер намерен проработать новые ограничения, в том числе на количество единиц оружия, которое может получить владелец лицензии. Обсуждение господин Альбанезе намерен инициировать на встрече с руководителями штатов и территорий страны.

Эрнест Филипповский

Новости компаний Все