Фестиваль «Игра. Цифра. Искусство» впервые проведут в двух городах Урала

В 2026 году впервые фестиваль цифрового искусства «Игра. Цифра. Искусство» (Play Digital Art) проведут в Челябинске, а в Екатеринбурге он пройдет в пятый раз, сообщили «Ъ-Урал» организаторы мероприятия.

Фото: Мария Великжанина / «Игра. Цифра. Искусство»

Организаторами фестиваля являются Фонд поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» и Екатеринбургская академия современного искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В программе мероприятия — перформансы, лекции от экспертов в современном диджитал-искусстве, лаборатории цифрового искусства для студентов и школьников, галерейные выставки.

До середины января команда фестиваля будет вести набор волонтеров по направлениям «Арт-медиатор», «Волонтер медиацентра», «Техническая поддержка» и «Ивент-команда». Первый этап обучения с лекциями и практическими занятиями с деятелями культуры продлится три месяца.

Мероприятие этого года прошло с 7 по 13 апреля и было посвящено теме «Диффузия». В ноябре Фонд поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» получил поддержку в размере 14,9 млн руб. на фестиваль «Игра. Цифра. Искусство».

Ирина Пичурина