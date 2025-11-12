Гранты ПФКИ на сумму 55 млн руб. получили 14 свердловских проектов

14 проектов из Свердловской области получили гранты Президентского фонда культурных инициатив (ПКФИ). Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Общая сумма грантов — 55,8 млн руб., всего в инициативы вложат 177 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поддержку получили Уральская ночь музыки (Ural Music Night), второй сезон «Музейного романа», выставки платков дизайнера Нины Ручкиной — экспозиции пройдут в Севастополе и Москве. Как рассказали в пресс-службе бренда «Русские в моде», платки посвящены народному единству и 50 регионам Российской Федерации. Сумма гранта составила 7 млн руб.

Екатеринбургский ТЮЗ получил грант на проект «Живая память», благодаря которому театр возобновит спектакль «Танец огня» по мотивам пьесы белорусского писателя Алексея Дударева «Не покидай меня», создаст концертную программу из песен военных лет, а затем покажет ее в городах России и Белоруссии — Екатеринбурге, Минске, Бресте, Могилеве и Гомеле.

В Серовской школе №14 создадут первую гончарную мастерскую в городе. Литературный музей Степана Щипачева в Богдановиче реализует проект «Арт-творец в маленьком городе», который включает мастер-классы, пленэры и выставку молодых художников. Проект «Культурное просвещение» снимет документальный фильм «Путь железа от Урала до Волги», который расскажет о промышленном наследии Свердловской области.

Фонд поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» получил поддержку в размере 14,9 млн руб. на фестиваль «Игра. Цифра. Искусство» — преемника фестиваля Play DigitalArt, рассказали в пресс-службе фонда. «Фестиваль нацелен на создание уникальной платформы для молодых цифровых художников, предоставляя им возможность не только создавать, но и экспонировать свои произведения на концептуальной выставке современного искусства»,— уточнили в фонде. В 2026 году инициатива охватит Челябинск и Екатеринбург. Тема фестиваля — «вечные координаты человеческой жизни»: время и пространство.

Победителями, по данным департамента, также стали фольклорное объединение «Фолкъ-Толкъ», Новоуральский историко-краеведческий музей, Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга, фестиваль «Все сбываются мечты» в Тавде. Текстильное биеннале «Солнце в нитях» на выигранные средства проведет проект для восьми территорий области, а создатели проекта «Кармакская роспись: Я — красильщик» в Тугулымском районе займутся сохранением и популяризацией уральской домовой росписи.

Анна Капустина