В Екатеринбурге с 7 по 13 апреля пройдет фестиваль Play Digital Art

В Екатеринбурге пройдет четвертый фестиваль цифрового искусства Play Digital Art («Игра. Цифра. Искусство»), сообщили организаторы на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Шеменюк Фото: Надежда Шеменюк

В этом году фестиваль посвящен теме «Диффузия». «Наша миссия – сделать фестиваль интересным не только для широкой аудитории, но и для профессионального сообщества. Развенчать некоторые мифы, которые существуют вокруг цифрового искусства»,— рассказала директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая.

С 20 января организаторы фестиваля проводят сбор заявок от художников, желающих продемонстрировать свои произведения на выставке объектов цифрового искусства. Кроме того, с февраля для художников будет проводиться образовательный интенсив. Куратор выставки Юлия Борзенкова отметила, что тема фестиваля этого года предлагает подумать о коммуникации между людьми, культурами, человеком и искусственным интеллектом.

Площадки фестиваля в этом году будут находиться не только в «Синара Центре», но и в центральных городских локациях. Для зрителей и художников будут проводиться медиаторские экскурсии по выставке, образовательные интенсивы и мастерские.

В рамках фестиваля будет проведено исследование аудитории выставок современного искусства.

Впервые фестиваль Play Digital Art прошел в Екатеринбурге в 2022 году. Он вырос из студенческого движения преподавателей и студентов Екатеринбургской академии современного искусства (ЕАСИ), которая первой в России запустила программу бакалавриата «Цифровое искусство». Фестиваль представляет собой совместный проект Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» и Екатеринбургской академии современного искусства при поддержке департамента культуры администрации Екатеринбурга. Цель выставки заключается в объединении людей, идей и технологий с помощью цифрового искусства.

Напомним, в прошлом году главной темой фестиваля в 2024 году стало «О.сознание». На выставке было продемонстрировано 30 работ, которые отобрали из 300 заявок. Их представили молодые художники, создающие VR и AR объекты. Кроме того, на фестивале были и известные авторы например, Аристарх Чернышев. В своих произведениях он использует скульптуру и дополненную реальность.

Полина Щуцкая