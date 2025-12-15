Главные новости к утру 15 декабря

Губернатор Белгородской области сообщил о ракетном ударе по Белгороду.

Вблизи Москвы сбиты 15 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров в Берлине заявил, что Вашингтон и Киев достигли значительного прогресса в обсуждении мирного плана.

На президентских выборах в Чили победил крайне правый политик Хосе Антонио Каст.

Ракету «Протон-М», пуск которой был отложен из-за проблем в разгонном блоке, сняли со стартового стола на Байконуре.