Главные новости к утру 15 декабря
Губернатор Белгородской области сообщил о ракетном ударе по Белгороду.
Вблизи Москвы сбиты 15 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров в Берлине заявил, что Вашингтон и Киев достигли значительного прогресса в обсуждении мирного плана.
На президентских выборах в Чили победил крайне правый политик Хосе Антонио Каст.
Ракету «Протон-М», пуск которой был отложен из-за проблем в разгонном блоке, сняли со стартового стола на Байконуре.